Cum l-a convins Gică Hagi pe noul investitor de la Farul: „Nu a fost o chestiune premeditată”

Daniel Moraru este un cunoscut om de afaceri care activează în zona portului Tomis, însă, așa cum a declarat chiar el în repetate rânduri, fotbalul nu este punctul său forte. Chiar și așa, patronul Midia International SRL a transmis într-un interviu cum l-a convins Gică Hagi să investească la Farul Constanța.

„Cu Gică Hagi mă ştiu de mai multă vreme. Suntem din acelaşi oraş. Suntem în discuţii pentru 10% din acţiuni şi vor fi şi alţi acţionari tot cu pachete de 10%. Acţionarii vor fi localnici. Mie nu îmi place fotbalul. Am dat de zece ori în viaţă cu piciorul în minge.

Pur şi simplu cred în Gică Hagi, cred în ce a făcut pentru Constanţa. E important şi faptul că are curaj să investească în continuare, are 800 de copii pe care îi îndrumă în cadrul clubului şi al academiei şi asta înseamă foarte mult” , a declarat Daniel Moraru.

Daniel Moraru: „Eu nu am ştiut că el are 800 de copii pe care îi pregăteşte”

Totodată, noul investitor de la Farul Constanța a dezvăluit că nu a știut prea multe detalii despre proiectul uriaș pe care l-a dezvoltat Gică Hagi în județul Constanța.

„Am ajuns în această postură dintr-o discuţie în alta am ajuns în a mă implica ca şi investitor. Nu a fost o chestiune premeditată. Eu nu am ştiut că el are 800 de copii pe care îi pregăteşte. Peste două treimi din aceşti copii îi pregăteşte pro bono.

Asta pentru mine înseamnă foarte mult. Sunt şi alţi oameni care în urma analizei vor dori să investească în Farul, nu ca şi investitori strategici ci pur şi simplu ca novice aşa cum sunt şi eu” , a declarat Daniel Moraru, potrivit .

Gică Hagi, răspuns clar pentru suporterii supărați ai Farului: „Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile”

Nemulțumiți că fotbaliștii importanți au fost cedați rivalelor și așa s-a ajuns într-o criză sportivă, ultrașii constănțeni au afișat un banner dur la adresa conducerii și, implicit, a ”Regelui”.

În replică la acuzele venite din partea suporterilor, Gică Hagi a ținut să precizeze că Farul este pentru a echilibra balanța financiară și a putea plăti salariile tuturor angajaților la timp.

„Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile. Avem 160 de angajați, 160 de angajați care trebuie plătiți. Trebuie să fim conștienți cu toții că trebuie să vindem. Ne facem că nu știm că Farul are deficit de buget mare.

Nu e că am avut 10-15 oferte pe jucători și am ales una nu știu care. A fost o singură ofertă și nu de bani foarte mulți”, a declarat Hagi, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a 9-a din SuperLiga.