Cum l-a convins Gigi Becali pe Anderson Ceara să vină la FCSB! Brazilianul a spus tot: ”Am avut 6-7 oferte”

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Revenit în România după o scurtă vacanță, Anderson Ceara a mărturisit că nu se teme de presiunea pe care o pune patronul Gigi Becali la FCSB și a explicat de ce a ales să semneze cu gruparea ”roș-albastră”.

Anderson Ceara, discuție cu Gigi Becali înainte de venirea la FCSB

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, fotbalistul brazilian a dezvăluit faptul că a avut în această vară mai multe oferte din SuperLiga, dar și din străinătate.

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”E un club nou, o nouă provocare. Cred că sunt pregătit pentru asta. Am spus din sezonul trecut că vreau să joc la o echipă mare și acum joc la cea mai mare echipă din România. Când Gigi Becali m-a sunat, i-am zis că vreau să merg.

După meciul cu Oțelul în play-out, Mihai Stoica a vorbit cu mine. Le-am zis că vreau să merg. Am avut 6-7 oferte. Atât din România, cât și din Croația. Am ales FCSB pentru că îmi place țara, am văzut sezonul trecut cum toată lumea respectă FCSB.

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(n.r. – Ești gata de presiunea pusă de patron?) Da, îmi place asta, îmi place presiunea. Am jucat 12 ani la Santos. Îmi doresc să câștig trofee, să jucăm în Conference League”, a declarat Anderson Ceara, la aeroport, la revenirea în România.

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Unde va juca Anderson Ceara la FCSB

După realizarea transferului, Gigi Becali a precizat că Anderson Ceara și va fi dublura lui David Miculescu, însă nu a exclus posibilitatea ca brazilianul să-i ia fața internaționalului român.

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”Ceara o să joace probabil banda dreaptă, de-aia l-am luat. Noi nu aveam în partea dreaptă. (n.r. – Miculescu?) Noi nu avem dublură în banda dreaptă, nu aveam. Dacă nu era Miculescu, nu aveam cu cine să jucăm. (n.r. – Toma) Toma, da, dar eu vorbeam de altceva, de cupele europene”, a spus Becali.

Ce salariu va avea Anderson Ceara la FCSB

Fiind un jucător ajuns la maturitatea sportivă și care a arătat calități excelente în ultimul sezon la Csikszereda, Gigi Becali i-a oferit lui Anderson Ceara un contract pe doi ani și un salariu lunar de 15.000 de euro.

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Însă, patronul de la FCSB a promis că în cazul în care brazilianul va avea un randament bun și i se va prelungi înțelegerea și după 2028, atunci venitul acestuia va crește la 20.000 de euro pe lună.