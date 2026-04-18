Cum l-a convins Gigi Becali să vină la FCSB: „Îți fac biserică!”

Mihai Roman (41 de ani) și-a petrecut o mare parte din carieră pentru FC Botoșani, echipă pentru care a jucat peste 150 de meciuri, însă a fost pentru o scurtă perioadă și la FCSB, în curtea lui Gigi Becali. Fostul atacant a povestit cum a insistat omul de afaceri pentru a-l convinge să semneze cu echipa sa.

Cum l-a convins Gigi Becali pe Mihai Roman să semneze cu FCSB

După ce și-a început cariera la Rapid și a eșuat în Franța, la Toulouse, Mihai Roman s-a întors în România pentru a-și continua cariera de fotbalist. Valeriu Iftime l-a luat la FC Botoșani, unde atacantul avea să strălucească din nou, înscriind chiar 11 goluri într-unul dintre sezoane.

După acea stagiune foarte bună, Gigi Becali a pus ochii pe el și s-a interesat de un posibil transfer. Mihai Roman s-a lăsat foarte greu, întrucât se simțea foarte bine în Moldova, la FC Botoșani. Totuși, el a cedat în urma insistențelor și promisiunilor latifundiarului din Pipera: „La un grătar cu echipa, domnul Iftime tot îmi spunea că îl sună Gigi Becali și întreabă de mine. I-am zis că nu vreau să aud și că sunt liniștit aici. Să-l refuzi pe domnul Becali este destul de dificil, dar chiar nu voiam să plec. Eram lângă familie, aproape de casă, toate erau frumoase și bune la Botoșani. Domnul Iftime mi-a zis că-i dă numărul meu, că el nu mai știe ce să-i spună.

La cinci minute mă sună: «Ce faci, tată? Am nevoie de tine un an de zile, să mă calific în Europa». I-am zis că îmi pare rău și că nu-l pot ajuta, dar a continuat să insiste. Am încercat să-i explic că mai bine ia un jucător tânăr, părea că a înțeles, dar după cinci minute iar mă sună: «Vino, băi, aici. Îți dau salariu mare, îți dau tot ce vrei. Vino aici că e rezolvat totul… școală, grădiniță, ce vrei tu. Stai un an de zile și te întorci». Am închis și după 10 minute iar mă sună și-mi zice «Dă-mi-o pe soție la telefon», dar ea nici nu a vrut să audă.

Am încercat să-l iau pe partea cealaltă, că aici, în Moldova, suntem mai credincioși, este altă viață, în București știu cum e, că am fost cu Rapidul 2-3 ani și știu cum merge treaba. La mine nu e vorba de bani, chiar vreau să rămân la Botoșani. A văzut că nu merge nici așa și mi-a zis: «Băi, vino aici că-ți fac biserică la bază. Doar vino!», lucru care s-a și întâmplat, dar la un an după ce am plecat eu. Mă mai duceam acolo pentru că am rămas în relații bune cu Mihai Pintilii și Marius Popa.

Chiar nu mai știam cum să-l refuz. Aveau meci în Europa și i-am zis că vorbim după, dacă se califică. Eu eram în cantonament la Iași, iar seara ne uitam la meci. Aveau 1-0 la pauză, iar ăia au egalat spre final și se calificau ei. În minutul 90 și ceva dă Gnohere gol cu capul, 2-1. A doua zi, la 8 dimineața mă sună nea Gigi «Ai văzut, tată? Vii aici acum». Și m-am dus, dar singura condiție a fost să nu-mi spună numele la TV, nici de bine, nici de rău și pentru asta vreau să-i mulțumesc, pentru că s-a ținut de cuvânt. M-am simțit bine la FCSB, chiar dacă am jucat pe vreo 4 posturi. La fiecare meci eram pe alt post, doar pe al meu nu eram”, a spus Mihai Roman la podcastul

Cum a trăit Mihai Roman ratarea calificării cu Rapid Viena

Mihai Roman a ajuns la FCSB chiar înaintea celebrului play-off dintre FCSB și Rapid Viena, în care bucureștenii au pierdut calificarea la limită, El a povestit cu lux de amănunte cum a trăit acel eșec, dar și ceea ce s-a întâmplat în vestiar imediat după meci, când Gigi Becali a venit

„Miercuri am plecat în Austria, să jucăm cu Rapid Viena. Am luat bătaie 3-1. Returul la București, am început foarte bine. I-am dat pasă de gol lui Gnohere, după care am și marcat la final de primă repriză. La 2-0 eram calificați, toată lumea era mulțumită. Stadionul era arhiplin, o senzație deosebită. Văzusem așa ceva doar la Franța – România, când am fost la Paris.

Apoi au ei lovitură liberă, mingea mergea 2 metri pe lângă poartă, Vlad o bagă înapoi în teren și ne-au dat gol din această greșeală foarte mare. N-am mai putut să-i întoarcem și s-au calificat ei. S-au pierdut foarte mulți bani acolo, era play-off de Europa League. Am ajuns la bază și acolo a venit Gigi. I-a luat pe toți, de la portar la atacant. «Te-am luat și te-am crescut și tu dansezi Michael Jackson prin poartă!?». L-a luat pe Benzar apoi «Nu mai poți de la țigări, ai plămânii varză». L-a întrebat pe Meme dacă pot să joc fundaș dreapta și a zis că mă bagă în locul lui. L-a luat și pe fundașul stânga, a zis că mă bagă și acolo. S-a luat și de Dennis Man după, a zis că mă bagă și-n locul lui că nu mai dă nimeni bani pe el, că am ieșit din Europa. În jumătate de oră eram pe pus pe tot terenul”, a mai explicat Mihai Roman.