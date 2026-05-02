Cum l-a convins Giovanni Becali pe stelistul Dan Petrescu să semneze cu Rapid: “Şi Mbappe a pupat tricoul la PSG! Astea se uită şi în fotbal”

devenea antrenorul celor de la Rapid în decembrie 2003, într-o mutare care a surprins pe toată lumea la momentul respectiv, în contextul în care acesta a fost un stelist declarat, crescut la formația din Ghencea.

Giovanni Becali a povestit cum a ajuns Dan Petrescu antrenor la Rapid

George Copos, cel care a fost patron la Rapid, l-a convins pe Giovanni Becali să renunțe pentru o perioadă la impresariat și să vină în conducerea grupării giuleștene, iar acesta a venit împreună cu Dan Petrescu, membru al Generației de Aur care era la începutul carierei de antrenor.

„Eu am stat 7 luni la Rapid. A fost o decizie a domnului Copos, într-o seară, la o cină, să zică ‘domne, hai la echipă, mi-l aduci și pe Dan Petrescu și luați campionatul’. Eu eram cu mulți agenți la un restaurant, era și el, și le-am zis că le spun la revedere pentru un an sau doi, dau licența la Federație, mă duc să văd și eu ce înseamnă să fii președinte executiv. Am preluat echipa pe locul 3 și am lăsat-o pe locul 3. Cu doi antrenori, cu Dan Petrescu și cu Viorel Hizo. În același timp câștiga și Steaua, și Dinamo. Aveam jucători buni atunci.

Dan Petrescu m-a lăsat că am pierdut la Craiova un meci, când a cântat Rednic ‘ce bine îmi pare că ai luat țeapă’. Copos mi-a propus să vin, da. Am acceptat. În principiu am zis să o lăsăm pentru vară, să vedem unde ajunge Mircea Rednic. Pe Dan Petrescu l-am convins greu. Șiman era finul lui Copos și a intervenit cu jucători pe care Petrescu îi antrenase. Mazilu, Irimia, Galamaz. Am luat 4 de la Sportul și 2 de la Craiova în iarnă. Dacă avea răbdare să lucreze cu ei și să înceapă pregătirea pentru următorul campionat era ceva”, a spus Giovanni Becali la emisiunea Don Giovanni.

Cum vede Giovanni Becali „trădarea” lui Dan Petrescu

La primul meci din calitate de antrenor al celor de la Rapid, de fani să pupe un steag în culorile formației din Giulești, gest care a adus comentarii multe, inclusiv din partea suporterilor Stelei, care l-au făcut trădător pe fostul fundaș. Totuși, Giovanni Becali spune că situația nu a fost atât de specială și că asemenea lucruri se întâmplă des în fotbal.

„Eu sunt prieten cu foarte mulți suporteri importanți ai clubului Rapid, mai ales de pe străzi, de când eram mici. (n.r. despre momentul în care Petrescu a pupat steagul Rapidului) M-au rugat, hai nea Giovanni, să le faci cheful suporterilor. Asta e, a fost un moment. (n.r. dacă și-a stricat imaginea de stelist Dan Petrescu) Nu, nu. Sunt mari jucători care merg la alt club și pupă emblema de pe tricou. Mbappe, e la Real Madrid, ok, dar și la PSG a pupat tricoul. Dar tricoul care era cel mai important pentru el era la Monaco, că el acolo a crescut și a explodat”, a mai spus Giovanni Becali.