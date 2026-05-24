Cum l-a convins Iftime pe Ongenda să semneze un nou contract cu Botoșani: „Bonusuri impresionante. Va fi motivat și cu FCSB!” Exclusiv

Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a oferit detalii cu privire la noul contract pe care vedeta echipei, Hervin Ongenda, l-a semnat cu puțin timp înainte de barajul contra FCSB-ului.
Bogdan Mariș
24.05.2026 | 13:17
Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime (65 de ani), a oferit detalii cu privire la noul contract pe care vedeta echipei, Hervin Ongenda (30 de ani), l-a semnat cu puțin timp înainte de barajul contra FCSB-ului.
Hervin Ongenda (30 de ani) și-a prelungit contractul cu FC Botoșani pentru încă două sezoane, iar anunțul oficial a fost făcut cu doar două zile înainte ca formația antrenată de Marius Croitoru să o întâlnească pe FCSB în semifinala barajului pentru Conference League. Patronul Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK cum l-a convins pe fotbalistul francez.

Valeriu Iftime, dezvăluiri despre noul contract al lui Hervin Ongenda

După două perioade excelente la FC Botoșani, 2018-2020 și 2020-2022, Hervin Ongenda a revenit la echipă în 2024 și se numără printre cei mai importanți jucători ai echipei. Cu două zile înainte de barajul cu FCSB, FC Botoșani a anunțat oficial că francezul și-a prelungit contractul până în 2028, iar Valeriu Iftime a dezvăluit mai multe detalii despre situația mijlocașului.

„Am vorbit cu Hervin, rămâne la mine, se simte foarte bine, am vrut să-l motivez să rămână, să semneze, este un jucător esențial pentru noi ca echipă. I-am făcut un contract ca să fie mulțumit. Are niște bonusuri foarte mari, impresionante, va fi motivat nu doar pentru meciul cu FCSB și cel cu Dinamo, ci pentru anul viitor și cel care va urma.

Sunt meciuri importante, ar fi extraordinar să fie două. Momentan suntem concentrați pe cel cu FCSB, dacă învingem diseară, va fi și al doilea meci”, a spus omul de afaceri pentru FANATIK. Valeriu Iftime a dezvăluit ce prime vor încasa jucătorii în cazul în care FC Botoșani se califică în Europa, dar și ce a discutat cu Gigi Becali înainte de semifinala barajului.

Hervin Ongenda, realizări impresionante la FC Botoșani

FC Botoșani este, de departe, clubul pe care Hervin Ongenda l-a reprezentat cel mai mult în carieră. Francezul a strâns 176 de prezențe în tricoul formației din Superliga, următoarea echipă în această ierarhie fiind echipa secundă a celor de la PSG, pentru care a evoluat în doar 39 de jocuri. Ongenda, care se numără printre principalele „arme” ale lui Marius Croitoru pentru barajul cu FCSB, a marcat în total 21 de goluri pentru FC Botoșani și a oferit 23 de pase decisive.

Mijlocașul a sosit pentru prima dată la echipa patronată de Valeriu Iftime în 2018, după experiențe la PSG, Bastia, Zwolle și Real Murcia, iar în 2020 a părăsit echipa pentru prima dată, pentru a semna cu gruparea italiană Chievo. A revenit însă după doar o jumătate de an, plecând din nou în ianuarie 2022, de această dată la Apollon Limassol. Nu a confirmat în Cipru și a revenit în România, însă nu la FC Botoșani, ci la Rapid. Nu s-a adaptat nici în Giulești, unde a jucat în doar 4 meciuri, iar după un întreg sezon (2023-2024) în care nu a avut echipă, a revenit din nou la formația moldavă.

  • 450.000 de euro este cota actuală a lui Hervin Ongenda
  • 16 meciuri are francezul la prima echipă a lui PSG
