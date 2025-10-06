Sport

Cum l-a convins U Cluj pe Ioan Ovidiu Sabău să rămână. Președintele clubului a dezvăluit discuția cu antrenorul. Exclusiv

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a explicat pentru FANATIK cum a fost întors din drum Ioan Ovidiu Sabău. Antrenorul spusese că își dorește să plece de la echipă
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
06.10.2025 | 18:37
Cum la convins U Cluj pe Ioan Ovidiu Sabau sa ramana Presedintele clubului a dezvaluit discutia cu antrenorul Exclusiv
Ioan Ovidiu Sabău și sigla celor de la U Cluj. Foto: colaj Fanatik

Acest lucru s-a întâmplat imediat după ce „șepcile roșii” au pierdut pe terenul celor de la Csikzereda în cea mai recentă etapă de Superliga, scor 1-2. Atunci, Sabău a transmis că a ajuns la concluzia că echipa are nevoie de o schimbare pentru a putea spera că va redresa situația sportivă destul de complicată din prezent, bineînțeles în comparație cu rezultatele foarte bune obținute în stagiunea precedentă.

Ioan Ovidiu Sabău continuă în cele din urmă la U Cluj

La scurt timp însă, Radu Constantea, președintele clubului, a anunțat că nu ia în calcul un astfel de scenariu și, în plus, a asigurat că va încerca împreună cu ai săi colaboratori să îl convingă pe tehnician să revină asupra deciziei, așa cum, a punctat el, a mai fost cazul în câteva rânduri în trecut.

Și exact așa s-a întâmplat și de această dată. Cele două părți au avut o discuție în cursul zilei de luni, iar la final au ajuns la concluzia că ar fi mai bine pentru toată lumea dacă Ioan Ovidiu Sabău ar continua în funcția de antrenor la U Cluj. Iar anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către fostul internațional român. 

Ulterior, cu ocazia unei reacții oferite în exclusivitate pentru FANATIK, președintele clubului din Ardeal a oferit detalii despre discuțiile purtate cu Sabău. Astfel, el a explicat că a contat foarte mult și faptul că antrenorul era mult mai liniștit în comparație cu starea de spirit avută la scurt timp după acea înfrângere de la Miercurea Ciuc, când a făcut anunțul referitor la plecarea sa de la echipă.

Cum a fost convins Sabău să rămână la U Cluj. Ce a spus președintele Radu Constantea

„Am avut astăzi o discuție cu Ovidiu Sabău și am ajuns de comun acord la concluzia că e mult mai bine pentru toți să mergem înainte. E vorba de o decizie pe care am luat-o împreună. Ovidiu era mult mai liniștit decât a fost atunci la cald, când a dat acele declarații.

Până la urmă este o decizie pe care ne-o asumăm pentru că am avut un sezon foarte bun împreună cu Ovidiu Sabău și e corect să încercăm să redresăm acum lucrurile, pentru că este timp și eu sunt încrezător că vom reuși să avem rezultatele pe care le-am avut și sezonul trecut.

Ovidiu Sabău este în continuare antrenorul nostru la Universitatea Cluj”, a spus Radu Constantea în exclusivitate pentru FANATIK. 

