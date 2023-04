Cum l-a cuminţit soţia pe Puya, băiatul rău al muzicii rap. Melinda: „Era cam tupeist”

Melinda Gărdescu, soţia lui Puya nu ştia mai nimic despre băiatul rău din La Familia atunci când l-a cunoscut pentru prima dată. S-au întâlnit la un bal de boboci şi de atunci, toate drumurile artistului duceau la Cluj, doar doar o va întâlni din nou. A durat ceva timp până să formeze un cuplu, dar aşteptarea a meritat. Din băiatul rău al hip-hop-ului românesc, Puya a devenit un familist convins. În spatele scenei este simplu, Dragoş, tătic de trei fete şi un soţ iubitor. Melinda dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK de ce este totuşi greu şi cum au reuşit să-şi ţină relaţia, atâţia ani, departe de ochii curioşilor.

Melinda, soția lui Puya, a acceptat provocarea vieţii când a decis să-l însoţească la America Express. Cum s-a schimbat relaţia lor după ce au părăsit competiţia

Melinda, soţia lui Puya, a acceptat provocarea vieţii atunci când a decis să-l însoţească pe fostul băiat rău al muzicii rap, în experienţa America Express. S-a ţinut până acum, iar Melinda recunoaşte că i-a fost greu să ştie că este filmată non stop. Ar repeta, spune ea, oricând experienţa şi se bucură că au o poveste nebună de spus nepoţilor.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare frică a Melindei, soţia lui Puya, în America Express: „Ce fac eu filmată non-stop?”

Cum a fost pentru tine experienţa America Express, tu nefiind atât de obişnuită ca şi Dragoş cu camerele de filmat?

– E un reality-show care te învață lucruri. Este într-adevăr o experiență unică. Am scăpat de anumite frici, am mai multă încredere în mine că pot face lucruri. Din momentul în care am știut că voi pleca, până în prima zi de filmare, asta a fost frica mea cea mai mare, oare ce fac eu filmată așa non-stop? Este ciudat să fii filmat așa mult, dar având misiuni de făcut și sarcini, mai uitam sincer de camere (n.red. râde ).

ADVERTISEMENT

Melinda şi Puya, împreună la America Express: „Avem o poveste nebună de spus nepoților”

Mulţi au spus că nu este o idee tocmai bună să mergi în cuplu în această competiţie. Cum a fost în cazul vostru? S-a schimbat în vreun fel relaţia voastră după terminarea filmărilor?

– Cu siguranța există mai multă tensiune în cuplu așa, dar pentru noi a fost bine. Ne-am apropiat mai mult, avem o poveste nebună de spus nepoților. Părerea mea, în cuplu, într-o experiența de genul asta, este mega tare!

ADVERTISEMENT

Ce ţi s-a părut cel mai greu în competiţie?

– Unele probe erau grele pentru mine, dar cel mai greu și constant a fost să căutam cazare.

Aţi avut vreun moment în care aţi clacat şi v-aţi dorit să părăsiţi competiţia?

– Au fost mai multe momente grele, o singură dată am simțit că nu mai pot la modul cel mai real. Bineînțeles, până a doua zi, când nu înțelegeam de ce am simţit asta. Asta e frumusetea experienţei cred eu, trăiri, sentimente care nici nu îți trec prin cap, ieși din zona de confort.

Melinda despre certurile cu Puya de la America Express: „În momentele de oboseală, foame și tensiune, uitam că suntem la televizor”

Este greu să te cerţi cu partenerul şi să ştii că te vede o ţară întreagă?

– În momentele de oboseală, foame și tensiune, după cum s-a văzut, “uitam” că suntem la televizor. Sincer, nu cred că ne -am certat “prea” urât încât să fie ceva rău. Toate cuplurile și mai ales cele care au atâția ani în spate, au discuții de genul.

ADVERTISEMENT

Cum a fost revederea cu fetele voastre?

– A fost un moment într-adevăr emoționant, dar am avut şi un șoc, când am realizat de fapt cât de mari sunt. Cel mai mult fără ele am stat două săptămâni legate după mulți, mulți ani şi nu realizam ca ele chiar cresc repede, din fetițele mele mici, devin domnișoare.

ADVERTISEMENT

Aţi mai repeta experienţa America Express?

– Da, oricând!

Ce ştia Melinda despre Puya în momentul în care s-au întânit pentru prima dată: „Nu eram fana lui!”

Ştiai ceva despre Puya în momentul în care v-aţi întâlnit pentru prima dată, la acel bal de boboci?

– Nu știam nimic despre el înainte să îl cunosc. Dacă se pune, știam o melodie La familia, pentru că era ascultată peste tot, dar nu știam nici versurile. Nu eram fana lui, dar acum sunt cea mai mare susținătoare a lui.

Care a fost prima ta impresie despre el?

– Sincer, sincer? Ceeeee frumoooows e (nu am scris greșit, e o chestie, w-ul îmi place mie), ce ochi areeee! (n.red., râde ). Dar și că era cam tupeist.

El povestea cum îşi programa concerte prin Cluj doar ca să te vadă pe tine, te-ai lăsat greu cucerită?

– A fost un proces mai lung, dar nu neapărat pentru că m-am lăsat eu greu cucerită.

Melinda despre viaţa de soţie de artist: „E greu sa trăiești și cu Puya și cu Dragoş”

Este greu să fii soţie de artist?

– Da, este greu, sunt plusuri şi minusuri. Pe o parte nu mi-a lipsit niciodată nimic, pe de altă parte mi-aş fi dorit să petrecem mai mult timp împreuna în unele perioade. Ca să fac și o mică gluma, e greu sa trăiești și cu Puya și cu Dragoş (n.red., râde).

Aveţi una dintre cele mai discrete relaţii, cum aţi reuşit să vă ţineţi viaţa personală departe de ochii curioşilor?

– Ne-am văzut de treaba noastră ca și cuplu, ca și familie. Ne-am împărțit rolurile mereu, eu cu casa și copiii, el cu concerte, studio și așa mai departe.

Cum e Puya ca tătic de trei fete?

– Eu în mare parte, îl văd un tătic cool. Este atent, discută cu ele. Mereu el este cel care se joacă cu ele. Nu că îl laud, dar este un super tătic și mă mândresc cu asta!

„Sunt o soţie geloasă!”

Eşti o soţie geloasă?

– Da, sunt geloasa! ( n.red râde )

Care, dintre voi doi, face primul pas spre împăcare?

– Depinde cine greșește, eu sunt mai vulcanică.

Cum îţi împarţi tu acum timpul între fete şi afacerea pe care ţi-ai deschis-o?

– Asta cu timpul este cea mai grea chestie. Încă învăț să fiu mai organizată. Încerc să îmi fac un program zilnic cât mai echilibrat, să am timp pentru mine, pentru brandul Mel și în același timp pentru fete, iar după, tot fetele și familia. Uite vezi, haos!!! ( n.red. râde ). În schimb, am norocul să o am pe mama cu mine de vreo 4 ani şi mă ajuta enorm.

Reuşiţi să petreceţi şi timp în doi?

– Suntem norocoși și nu pot să spun că nu avem timp. Amândoi încercam să ne facem timp pentru noi. De obicei el este mai atent cu asta.

Cum este Puya din prezent, faţă de acel Puya de la începuturile relaţiei? El spunea că vrea să devină cea mai bună variantă a lui, iar căsătoria cu tine l-a ajutat mult de-a lungul timpului…

– În prezent se vede cât de familist este, eu îl știu de la început așa!

Vă mai doriţi copii?

– Nu voi spune niciodată că nu, un copil este o binecuvântare, dar să mai facă și alții ( n.red. râde ).