George Simion a dezvăluit la „Sport și Politică” cum s-a întâlnit cu Gigi Becali. Liderul AUR l-a întâlnit pentru prima dată pe patronul celor de la FCSB într-o biserică din Teleorman, care a fost construită cu ajutorul latifundiarului din Pipera.

Cum l-a cunoscut George Simion pe Gigi Becali: „Eram un contestatar al lui când a preluat Steaua”

George Simion a fost invitatul lui Horia Ivanovici la emisiunea „Sport și Politică”. Candidatul la alegerile prezidențiale a dezvălui .

Liderul AUR a mărturisit că a fost . George Simion și-a schimbat părerea despre patronul „roș-albaștrilor” între timp.

„Eram un contestatar al lui Gigi Becali în urmă cu 20 de ani când a preluat Steaua. Eram un tănăr rebel înainte să înceapă toate discuțiile cu Steaua, FCSB. Mi s-a părut că forma în care s-a privatizat Steaua nu a fost la locul ei. Practic se împrumutau cluburile.

Eu cred că noi nu ne-am lămurit cu trecutul și nu am făcut trecerea de la comunism la capitalism cum trebuie. De atunci nu am mai ținut cu nicio echipă de fotbal. Erau conflictele între Hagi și Becali, iar eu erau de partea lui Hagi.

Eram puști și eram mai rebel decât toți rebelii. Nu a fost ceva de durată conflictul cu Hagi, parcă două săptămâni a durat. De atunci m-am distanțat, nu am fost șef de galerie cum anunță ceilalți peste tot, de meserie șef de galerie”, a spus George Simion.

Ce l-a dat pe spate la Gigi Becali încă de la prima întâlnire: „L-a găsit pe Dumnezeu”

„Față de mulți alții mi-am dat Bacalaureatul la timp, am făcut și facultatea și un masterat. Am avut și carieră profesională, am avut carte de muncă de când am terminat masteratul. Din punctul ăsta de vedere m-am liniștit că nu am mai mers la nicio echipă de club din România.

În 2021 am fost la sfinţirea unei biserici din Teleorman, unde el a finanțat respectiva construcție. L-am văzut cum trăiește Sfânta Liturghie și m-a uimit. Era cu totul altul decât omul care dorea să epateze, părea că l-a găsit pe Dumnezeu.

Slujba a durat două ore, iar el a stat în genunchi să asculte Sfânta Liturghie. Mi-am dat seama că toată lumea se schimbă și eu m-am schimbat de la rebelul din liceu la un om politic cu bune și rele, dar care nu a făcut blat cu sistemul și nu vrea să bată palma cu ei.

Gigi Becali m-a impresionat, l-am cunoscut, mi-a vorbit și din 2021 i-am cerut sfaturi. A zis că vrea să mă ajute și cred că vrea să mă ajute”, a mai spus liderul AUR.