Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum: “Trăgea de pe vremea aia! Eu puteam să merg în Columbia să fac ce vreau”

Christoph Daum, c nu mai este astăzi printre noi. Giovanni Becali a povestit cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al României.

Povestea întâlnirii lui Giovanni Becali cu Christoph Daum. Ce făcea germanul în anii ’90

, în vara anului 2024. Antrenorul german s-a aflat la cârma echipei naționale în perioada 2016 – 2017, bifând în total 10 meciuri și ratând în cele din urmă calificarea la CM 2018.

Givoanni Becali a povestit cum l-a cunoscut pe fostul tehnician. Totul s-a întâmplat în 1994, când impresarul l-a dus pe Bogdan Stelea la Samsunspor și a fost prezent la meciul acestora contra lui Beșiktaș, antrenată atunci de Daum. Ce a urmat a fost șocant.

„El s-a distrat și pe timpul acela, trăgea încă de atunci”

„Kopic ar putea face o națională puternică, cunoaște deja fotbalul românesc. Ar fi omul ideal. E un personaj civilizat, ordonat, pregătit, ce să mai spun… Bine, că România l-a avut pe Daum.

Îl cunosc de când l-am dus pe Stelea la Samsunspor în 1994, în Turcia, și am venit la meciul cu Beșiktaș, pe care o antrena el. Apăra Stelea… ce Duckadam? De 10 ori Duckadam la meciul acela, trebuia Samsunspor să ia 7-8 goluri, iar Stelea le-a apărat pe toate.

După meci am plecat cu Daum, ne-am distrat. El s-a distrat și pe timpul acela, trăgea încă de atunci. Nemții l-au descoperit cu firele din păr, i-au extras. Eu voiam să îl dau pe Stelea la Beșiktaș, să îl mut la grei. Am ieșit cu Daum și am văzut ce face, mi-am dat seama. Eu puteam să mă duc în Columbia să fac ce vreau, dar n-am fost crescut pentru așa ceva”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.