Sport

Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum: “Trăgea de pe vremea aia! Eu puteam să merg în Columbia să fac ce vreau”

Giovanni Becali, poveste uluitoare cu Christoph Daum. Cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al naționalei României, care a murit în 2024 la 70 de ani.
Mihai Dragomir
27.09.2025 | 17:43
Cum la cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum Tragea de pe vremea aia Eu puteam sa merg in Columbia sa fac ce vreau
EXCLUSIV FANATIK
Povestea șocantă a lui Giovanni Becali. Cum l-a cunoscut pe regretatul Cristoph Daum. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Christoph Daum, cel care a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK după părăsirea naționalei României, nu mai este astăzi printre noi. Giovanni Becali a povestit cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al României.

ADVERTISEMENT

Povestea întâlnirii lui Giovanni Becali cu Christoph Daum. Ce făcea germanul în anii ’90

Christoph Daum s-a stins din viaţă la vârsta de 70 de ani, în vara anului 2024. Antrenorul german s-a aflat la cârma echipei naționale în perioada 2016 – 2017, bifând în total 10 meciuri și ratând în cele din urmă calificarea la CM 2018.

Givoanni Becali a povestit cum l-a cunoscut pe fostul tehnician. Totul s-a întâmplat în 1994, când impresarul l-a dus pe Bogdan Stelea la Samsunspor și a fost prezent la meciul acestora contra lui Beșiktaș, antrenată atunci de Daum. Ce a urmat a fost șocant.

ADVERTISEMENT

„El s-a distrat și pe timpul acela, trăgea încă de atunci”

„Kopic ar putea face o națională puternică, cunoaște deja fotbalul românesc. Ar fi omul ideal. E un personaj civilizat, ordonat, pregătit, ce să mai spun… Bine, că România l-a avut pe Daum.

Îl cunosc de când l-am dus pe Stelea la Samsunspor în 1994, în Turcia, și am venit la meciul cu Beșiktaș, pe care o antrena el. Apăra Stelea… ce Duckadam? De 10 ori Duckadam la meciul acela, trebuia Samsunspor să ia 7-8 goluri, iar Stelea le-a apărat pe toate.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

După meci am plecat cu Daum, ne-am distrat. El s-a distrat și pe timpul acela, trăgea încă de atunci. Nemții l-au descoperit cu firele din păr, i-au extras. Eu voiam să îl dau pe Stelea la Beșiktaș, să îl mut la grei. Am ieșit cu Daum și am văzut ce face, mi-am dat seama. Eu puteam să mă duc în Columbia să fac ce vreau, dar n-am fost crescut pentru așa ceva”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă
Digisport.ro
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Incredibil! Al doilea antrenor demis din Premier League după doar cinci etape. Înlocuitorul...
Fanatik
Incredibil! Al doilea antrenor demis din Premier League după doar cinci etape. Înlocuitorul a fost prezentat oficial. Update
Nu l-au iertat! Courtois, „victima” suporterilor înainte de Atletico – Real Madrid
Fanatik
Nu l-au iertat! Courtois, „victima” suporterilor înainte de Atletico – Real Madrid
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat...
Fanatik
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Balonul de Aur care ar retrograda-o pe UTA Arad, dar s-ar însura în...
iamsport.ro
Balonul de Aur care ar retrograda-o pe UTA Arad, dar s-ar însura în România: 'O ia pe Iulia Pîrlea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!