ADVERTISEMENT

Giovanni Becali este cel mai important impresar de jucători din istoria României, iar de-a lungul timpului a întâlnit mai multe persoane cu renume, printre acestea numărându-se marele Julio Iglesias.

Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”

În cadrul , Ioan Becali a transmis că l-a cunoscut pe Julio Iglesias personal în urmă cu 8 ani, la un eveniment dedicat interpretului. a mărturisit că în acel cinema se aflau 2000 de persoane, iar Iglesias a ținut să îi mulțumească personal lui Giovanni, lucru ce-l emoționează și în prezent.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – L-ai cunoscut pe Julio Iglesias personal?) La el, acum 8 ani, când făcuse 30 de ani de Air Europa. Sărbătorea prima avionetă pe care a trimis-o de la Madrid la Zurich, de aia cu elice și cu ultimul Boeing.

Acolo erau Julio Iglesias, lume politică. Făceai poze cu el prima dată, apoi intrai. Evenimentul era la cinematograful cel mai tare din Madrid. Acum 8 ani s-a întâmplat asta.

ADVERTISEMENT

„Mi-a mulțumit pentru momentele pe care le-am avut în fotbal! M-am simțit extraordinar de mândru”

Erau 2000 de persoane acolo, toate importante. La un moment dat se vede filmul lui documentar, fetele lui l-au făcut, ele sunt directoare la companie. Fetele i-au făcut un film, a făcut și el infarct, a trecut prin multe.

ADVERTISEMENT

Cum sărbătorea el 30 de ani, ne-am uitat la film, am aplaudat. Trebuia să vorbească el, poate a fost cel mai important din viața mea, în fața a 2000 de oameni din Spania, și zice ‘Aici în sală, pe lângă că vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc lui Francisco și unui prieten vechi de-al meu din România, Giovanni Becali. Îi mulțumesc pentru momentele pe care le-am avut cu el în fotbal’. M-am simțit extraordinar de mândru atunci!

Julio Iglesias este foarte modest, nu are aroganțe. Eu m-am dus cu partea sportivă, el cu politica. Nu a cântat acolo, la cinema, după ne-am pus la un drink. El a venit aici pentru Pepe, că el nu stă aici, stă în America”, a declarat Giovanni Becali.