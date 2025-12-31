Sport

Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”

Giovanni Becali a transmis, în direct la „Giovanni Show”, cum l-a cunoscut pe cunoscutul cântăreț Julio Iglesias. Ce moment special i-a fost dedicat impresarului.
Iulian Stoica
31.12.2025 | 21:00
Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Julio Iglesias. Sursă foto: Colaj Fanatik
Giovanni Becali este cel mai important impresar de jucători din istoria României, iar de-a lungul timpului a întâlnit mai multe persoane cu renume, printre acestea numărându-se marele Julio Iglesias.

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că l-a cunoscut pe Julio Iglesias personal în urmă cu 8 ani, la un eveniment dedicat interpretului. Impresarul român a mărturisit că în acel cinema se aflau 2000 de persoane, iar Iglesias a ținut să îi mulțumească personal lui Giovanni, lucru ce-l emoționează și în prezent.

„(n.r. – L-ai cunoscut pe Julio Iglesias personal?) La el, acum 8 ani, când făcuse 30 de ani de Air Europa. Sărbătorea prima avionetă pe care a trimis-o de la Madrid la Zurich, de aia cu elice și cu ultimul Boeing.

Acolo erau Julio Iglesias, lume politică. Făceai poze cu el prima dată, apoi intrai. Evenimentul era la cinematograful cel mai tare din Madrid. Acum 8 ani s-a întâmplat asta.

„Mi-a mulțumit pentru momentele pe care le-am avut în fotbal! M-am simțit extraordinar de mândru”

Erau 2000 de persoane acolo, toate importante. La un moment dat se vede filmul lui documentar, fetele lui l-au făcut, ele sunt directoare la companie. Fetele i-au făcut un film, a făcut și el infarct, a trecut prin multe.

Cum sărbătorea el 30 de ani, ne-am uitat la film, am aplaudat. Trebuia să vorbească el, poate a fost cel mai important din viața mea, în fața a 2000 de oameni din Spania, și zice ‘Aici în sală, pe lângă că vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc lui Francisco și unui prieten vechi de-al meu din România, Giovanni Becali. Îi mulțumesc pentru momentele pe care le-am avut cu el în fotbal’. M-am simțit extraordinar de mândru atunci!

Julio Iglesias este foarte modest, nu are aroganțe. Eu m-am dus cu partea sportivă, el cu politica. Nu a cântat acolo, la cinema, după ne-am pus la un drink. El a venit aici pentru Pepe, că el nu stă aici, stă în America”, a declarat Giovanni Becali.

