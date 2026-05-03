Cum l-a descoperit Napoli pe starul Kvaratskhelia! Giovanni Becali a făcut comparaţia cu Tavi Popescu: “Asta e traiectoria unui tânăr”

Starul de la PSG, Kvicha Kvaratskhelia, a reușit să-i impresioneze pe cei de la Napoli pe când era un tânăr necunoscut care evolua în Georgia, la echipa la care a crescut, Dinamo Batumi.
Catalin Oprea
03.05.2026 | 19:19
Giovanni Becali, cunoscut pentru relațiile pe care le are în fotbalul din Italia, a povestit cum a ajuns Kvicha Kvaratskhelia să fie în atenția celor de la Napoli, asta în condițiile în care era un tânăr necunoscut la o echipă mică din Georgia, Dinamo Batumi.

Giovanni Becali a comparat situația lui Octavian Popescu cu cea a lui Kvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia a fost remarcat de către scouterii formației din Italia pe când era un puști și aceștia au reușit să-l convingă pe Aurelio De Laurentis să-l transfere pentru o sumă importantă de la Dinamo Batumi. Napoli a plătit în schimbul său 13,3 milioane de euro și a reușit să facă o afacere excelentă, asta pentru că l-a vândut în 2025, la PSG, în schimbul a 80 de milioane de euro. Giovanni Becali a făcut o comparație între cum georgianul a ajuns mare și Tavi Popescu a rămas la FCSB.

„Napoli s-a dus în Georgia, l-a văzut acolo, când avea 19 ani. L-au mai lăsat acolo, să-l vadă, cum crește, după care l-au propus lui De Laurentis. Gândește-te cum era la noi, Octavian Popescu, l-am propus la 17 ani, la 18 ani, și culmea, juca la FCSB, nu la o echipă pierdută în Georgia. Asta e traiectoria unui tânăr să profite de aceste momente, să-și rezolve viața pentru toată familia și toate neamurile”, a spus Giovanni Becali la Don Giovanni.

Cine e idolul lui Kvicha Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia a făcut spectacol în meciul din semifinalele Champions League, dintre PSG și Bayern Munchen, 5-4, iar fotbalistul din Georgia a arătat, o dată în plus, că se poate compara cu cei mai buni jucători din lume și că poate să evolueze la cel mai înalt nivel. Campion în Serie A, cu Napoli, și în Franța, cu PSG, acesta a luat și Liga Campionilor în stagiunea trecută cu trupa din Hexagon, iar acum caută să-i calce pe urme idolului său, Cristiano Ronaldo, și să aibă multiple trofee de Champions League.

„Îmi place Cristiano Ronaldo mai mult pentru că este idolul meu, dar și Messi este în top”, spune Kvicha Kvaratskhelia într-un clip pe rețelele sociale. De altfel, pe când era un junior, el a fost fotografiat alături de colegii săi de generație alături de starul portughez ce venise să joace un meci în Georgia.

