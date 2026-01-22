Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

ADVERTISEMENT

Dinamo Zagreb – FCSB va avea loc în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Jurnaliștii din Croația au prefațat duelul în fața campioanei din României și au amintit de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali.

Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali

Presa din Croația nu l-a trecut cu vederea pe Gigi Becali în analiza de dinaintea duelului european. Jurnaliștii au amintit de faptul că patronul FCSB s-a arătat încrezător că echipa sa se va impune în fața lui Dinamo Zagreb. Totodată, ziariștii au scos în relief că roș-albaștrii se află sub zona ce duce în fazele eliminatorii din Europa League.

„FCSB este în prezent cu patru puncte sub această zonă. Totuși, dacă îl întrebați pe George „ Gigi ” Becali , fostul președinte și actualul proprietar al clubului – Steaua nu are de ce să-și facă griji. Este un tip vioi din fire, puțini din România fiind surprinși că Becali a făcut un anunț destul de ‘bombastic’ în ajunul confruntării cu Dinamo.

– ‘Sunt sigur că vom câștiga la Zagreb! În plus, vom fi și campionii României – este convins antrenorul în vârstă de 67 de ani’”, au scris despre Gigi Becali.

Se retrage Gigi Becali din fotbal? Analiza croaților

Gigi Becali a declarat că se va retrage din fotbal dacă FCSB nu va ajunge în play-off, însă ulterior și-a schimbat părerea. Jurnaliștii croați au speculat acest lucru și au ținut să precizeze că patronul roș-albaștrilor nu își ține promisiunile de fiecare dată.

„Gigi Becali a mai spus că se va retrage din presă dacă Steaua nu se va califica în play-off-ul pentru campionatul României.

– ‘Dacă nu reușim, asta e tot. Voi spune la revedere și veți scăpa în sfârșit de mine, așa că puteți sta la jocuri calm și relaxat’ – a fost „promisiunea”, care sună puțin diferit astăzi: ‘Vă voi mulțumi doar când voi muri!’”, au mai notat ziariștii de la sportske.jutarnji.

Retragerea lui Vlad Chiricheș, sub lupa ziariștilor

, iar . Ziariștii croați au amintit de acest lucru și susțin că Gigi Becali a fost cel care a dat „ordinul” ca mijlocașul să nu mai continue la echipă.

„Experimentatul fundaș central și mijlocaș a fost, de asemenea, dat afară de la club în același timp, la ordinul lui Becali, care a concluzionat că este „timpul să-și ia rămas bun” și că contractul său va fi reziliat în orice moment.

Chiricheș este cunoscut fanilor fotbalului de elită, jucând pentru Tottenham, Napoli și Sassuolo, printre altele. De aceea, clubul românesc l-a tratat ca pe cea mai mare vedetă a echipei, iar astăzi are 36 de ani și va căuta o nouă, poate ultima oprire în cariera sa”, au încheiat jurnaliștii.