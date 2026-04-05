Cum l-a deturnat Cristi Borcea pe Gabi Tamaș din aeroport să semneze cu Dinamo: „600.000 de euro cash la Săftica!”

Emisiunea „Giovani Show” de pe 20 martie 2026 a mai avut un invitat special, în afară de cel permanent. Discuției din platoul FANATIK, dintre Horia Ivanovici și Ioan Becali, 73 de ani, i s-a adăugat și Cristi Borcea, 56 de ani. Fostul conducător al „câinilor” a dezvăluit modul în care a reușit să aducă o multitudine de titluri și de Cupe ale României în Ștefan cel Mare. Ce rol au jucat, printre alții, Gabi Tamaș și Marius Niculae.

Cum l-a întors Cristi Borcea pe Gabi Tamaş din aeroport să semneze cu Dinamo: “600.000 de euro cash la Săftica! Trecuse de poarta de îmbarcare”

Borcea admite că toate aceste performanțe nu putea fi reușite dacă în „Groapă” nu ajungeau câțiva dintre cei mai importanți fotbaliști ai primei divizii din ultimele decenii. I-a amintit aici pe Ionel Dănciulescu, , Florin Bratu, Bogdan Lobonț. Un caz aparte a fost transferul lui Gabi Tamaș, 42 de ani, în Ștefan cel Mare.

Fostul mare fundaș a fost „deturnat” să ajungă la Dinamo chiar de pe aeroport. Trecuse deja de poarta îmbarcării alături de impresarul său, tocmai Giovanni Becali, când Borcea făcut o ultimă mișcare. S-a dovedit a fi cea decisivă. „Gabi Tamaș, după ce l-am vândut, am luat milioane pe el… eram în Antalya cu familia. Giovanni era în aeroport, trecuse de îmbarcare. Sun și zic: ‘Bă, dă-mi-l pe Tamaș!’ El: ‘Nu se poate, bă, Borcea, uite sunt cu el!’.

Tot el, mi-a zis apoi: ‘Fii atent, Borcea: dacă trimiți în două ore 600.000 de euro cash la Săftica, ne întoarcem din aeroport’. Trecuseră poarta de îmbarcare. Eu i-am zis: ‘Băi, Giovanni, gata, în două ore ai 600.000 de euro cash. Tamaș îi primește cum ajunge la Săftica. (n.r. Giovanni și Tamaș pleca să-l ducă pe Tamaș la o echipă din străinătate). Imediat, în două ore, a fost cașcavalul la purtător”, povestește Borcea.

Ce probleme a avut Borcea după ce l-a păcălit pe Marius Niculae: „Au făcut reclamație la IGP. Voiau să mă omoare!”

O altă poveste dezvăluită de Cristi Borcea la „Giovanni Show” are în prim-plan modul în care Dinamo a semnat prelungirea cu Marius Niculae, 44 de ani, un fost mare atacant trecut prin „Groapă”. Aici, lucrurile au fost extrem de tensionate. era cât pe ce să îi aducă acestuia probleme din partea familiei fotbalistului.

„O altă poveste este cea cu Marius Niculae. Acesta era liber de contract. Eu acestuia i-am dat o primă, iar el a semnat (n.r. fără să știe), de fapt, prelungirea contractului. L-am păcălit”, dezvăluie Borcea. La rândul său, Giovanni Becali vine cu completări: „Eu vorbisem cu Sportingul (n.r. Sporting Lisabona). Ăia dădeau 2 milioane, am ajuns la 3. După care zic: ‘Bă, Marius, Dinamo trebuie să îți dea drumul pe 2, că noi terminăm contractul. Dar, bă, Marius, tu mai ai 2 ani cu mine’. Mi-a dat contractul: când mă uit – ‘Bă, Marius, anul ăsta și încă 2‘.

Borcea recunoaște că îl pusese pe Niculae să semneze pentru o primă, dar jucătorul semnase, de fapt, o prelungire. „(n.r. L-ai păcălit?) Bineînțeles!”, spune fostul șef al lui Dinamo. Din cauza acestui gest, Borcea a fost la un pas de a avea probleme cu Poliția și cu tatăl lui Niculae: „Pe mine mă căutau să mă omoare amândoi (n.r. Niculae și tatăl său). Mi-au făcut reclamație pe la IGP”, mai spune Borcea.