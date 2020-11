Cum l-a fentat Mircea Lucescu pe Giovanni Becali: ”L-am dus cu avionul privat la Șahtior”

Fostul impresar Giovanni Becali a dezvăluit modul cum a fost păcălit de Mircea Lucescu în momentul în care a mers să o antreneze pe Șahtior Donețk.

”Il Luce” a stat timp de 12 ani pe banca tehnică a formației patronate de Rinat Ahmetov, timp în care a dominat fotbalul din Ucraina și a câștigat Cupa UEFA.

În această vară, antrenorul român a preluat conducerea marii rivale a lui Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, dar în capitala Ucrainei este puternic contestat de fani.

Giovanni Becali, păcălit de Mircea Lucescu la preluarea lui Șahtior

Giovanni Becali a povestit că deși nu a existat un contract, el l-a reprezentat mult timp pe Mircea Lucescu, iar antrenorul l-a păcălit în momentul în care a preluat-o pe Șahtior Donețk.

”M-am împăcat cu Mircea Lucescu, ne vorbim. El știe, e conștient că la cariera lui am participat și eu. Dacă nu eram eu, poate era la Rapid în continuare. Au fost niște relații tensionate… Eu l-am dus la Galatasaray”, a declarat fostul impresar la Telekom Sport.

”El a fost cu mine cu un avion privat la Șahtior, am stat în casa nouă a lui Rinat Ahmetov, am luat micul dejun cu ouă, cu omletă. Am văzut câinii, 200 de câini din toate republicile sovietice. Ne-am întors cu avionul și după o lună a plecat singur”, a spus Becali.

”Problema e că nu am avut un contract, am mers pe vorbe. Eu întotdeauna am mers pe vorbe. Așa a fost și cu Hagi, cu Popescu, cu Dumitrescu, cu Petrescu n-am avut nevoie de contract decât când mi-a cerut câte un club. Atunci semnam și îi dădeam contractul. Eu am mers numai pe încredere”, a continuat acesta.

În final, Giovanni Becali a făcut o predicție în ceea ce-l privește pe Mircea Lucescu: ”Nu poate să stea degeaba nici la 75 de ani. Ce să facă? Să numere banii sau să se plimbe în parc cu doamna Neli? Răzvan nu e acasă, nepoții sunt la școli, omul vrea activitate, asta e meseria lui. N-ar fi imposbil să o ducă până la 80 de ani”.

Mircea Lucescu a fost în prim-plan-ul presei internaționale după ce la pauza meciului FC Barcelona – Dinamo Kiev i-a fi cerut tricoul lui Leo Messi, lucru considerat de mulți ca fiind de neconceput. Tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de comentariile apărute pe această temă.

