Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta oaspeții cu balerine și cântăreți: „Stăteam ca mafioții”

În urmă cu mai bine de două decenii, după un meci european disputat între Dinamo și Șahtior Donetsk, un episod memorabil s-a petrecut în țara noastră. Acesta i-a avut în centrul atenției pe Mircea Lucescu și pe fostul său patron din Ucraina, Rinat Ahmetov. Cum l-a impresionat tehnicianul român pe cunoscutul miliardar din țara vecină.

Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”

La prima ediție Giovanni Show din 2026, cunoscutul impresar român a dezvăluit un episod de senzație petrecut în urmă cu zeci de ani în țara noastră. La începutul anilor 2000, după un meci disputat în Capitală între Dinamo și Șahtior, Mircea Lucescu a reușit să-i facă o impresie excelentă patronului clubului din Donetsk.

„Rinat (n.r. Ahmetov) a venit aici, când a jucat cu Dinamo (n.r. Șahtior Donetsk). Nu domn, super-domn! El numai cu cravată, cutare. Când l-a adus Lucescu prima dată l-a invitat la casa nouă pe care o făcea. L-a impresionat Lucescu, că Lucescu știa toată mobila, de pe timpul ăluia, Henry, a regilor, cutare. Știa toate tipurile de mobilă.

Ahmetov a rămas mască. Vin, când beam vin. Am stat o zi jumate cu Lucescu și el acolo. Lucescu știe toate vinurile. E rafinat. Are cultură omul. Normal, are cultură omul. Da, și l-a impresionat. Ne-a invitat la bază. Am văzut baza. Am văzut echipa a doua. Am văzut echipa de tineret. A rămas mască Ahmetov când a văzut ce cultură are Lucescu”, a rememorat Giovanni momentul.

Cum își trata miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov oaspeții: „Balerine, cântăreți. Stăteam ca mafioții”

Niciodată Ahmetov nu rămânea dator. la FANATIK și alte momente de pomină petrecute în aceeași perioadă. Patronul clubului ucrainean obișnuia să-și trateze așa cum se cuvine toți oaspeții.

„Orice jucător pe care i l-am dus. Și întreabă-l pe Aliuță (n.r. fost jucător la Șahtior). I-am dus 8-9-10 jucători. După orice eveniment, la un hotel, improviza o scenă, balerine și noi stăteam ca mafioții. Eu, cu Gică Popescu, cu fratele meu cu el, cu bodyguarzii lui, cântau”, mai povestește Giovanni Becali.

În România, înainte de duelul din „Ștefan cel Mare” dintre Dinamo și Șahtior (scor 2-0), impresarul român i-a întors lui Ahmetov gestul. „Și a venit aici, cu Dinamo. Am făcut un spectacol frumos. Am mâncat.. Am ținut un speech ca un președinte al țării, că prietenia dintre România și…

A vorbit și el din partea Ucrainei. Ziceai că suntem președinți de stat. 40 de bodyguarzi pe care mi i-a adus Nețoiu. I-a bătut Dinamo. Atunci l-a luat pe Ciprian Marica. (…) Pe 5-6 milioane de euro, nu mai știu”, a mai povestit Giovanni.

Care sunt șansele ca Rinat Ahmetov să preia un club de fotbal din România

La peste 20 de ani distanță de la evenimentele povestite de Giovanni Becali, în media din România s-a speculat asupra unei posibile implicări a lui Rinat Ahmetov în fotbalul nostru. Cel mai bogat om din Ucraina, patronul lui Șahtior Donețk, a fost interesat să cumpere Combinatul Siderurgic Liberty Galați (fost ArcelorMittal Galați). Acesta este și sponsorul principal al clubului Oțelul Galați din SuperLiga.

8 miliarde de euro este averea lui Rinat Ahmetov (59 de ani)

În noiembrie 2025, la FANATIK SUPERLIGA, . „Vă spun de pe acum. Dacă domnul Ahmetov va reuși să ia combinatul, în trei ani Oțelul ia campionatul. Maxim 3 ani, dacă domnul Ahmetov ia combinatul. Atât durează până Oțelul ia campionatul.

O să fie problemă mare cu Galațiul. Omului îi place foarte mult fotbalul, are liniște, nu are probleme. Abia atunci o să aibă Gigi Becali un adversar pe măsură”, a spus, atunci, fostul mare fotbalist român.