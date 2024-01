Cum l-a întâmpinat Horia Ivanovici pe Florin Manea la ediția specială de Fanatik SuperLiga. „E de bun simț”

Radu Drăguşin a devenit în ianuarie 2024 cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc. Tottenham a plătit 26 de milioane de euro pentru fundaşul român, .

Cum l-a întâmpinat Horia Ivanovici pe Florin Manea la ediția specială de Fanatik SuperLiga

Horia Ivanovici l-a avut invitat special la FANATIK SUPERLIGA pe Florin Manea. Moderatorul a marcat evenimentul şi l-a întâmpinat pe impresar cu un vin spumant de lux şi un toast, pentru lovitura dată în mercato:

“Felicitări! Radu a dat lovitura, tu ai dat lovitura. Am zis să marchez evenimentul. La cel mai tare transfer din istoria fotbalului românesc, merge o şampanie Moet Chandon.

Este un gest pentru bucuria celui mai tare transfer din istoria fotbalului românesc. Pentru că ne bucurăm cu toţii pentru această mutare. Felicitări lui Drăguşin, pentru că a ajuns acolo pe meritele lui.

Sunt sigur că băiatul ăsta va ajunge departe. Încă o dată, «Jos pălăria!» pentru Radu, pentru Florin Manea. Doamne ajută şi aşa să fie mereu”, a spus Horia Ivanovici.

Florin Manea: “E originală, se vede pe ea”

Florin Manea a dezvăluit că unul dintre cele mai emoţionante telefoane primite după reuşita transferului a venit de la Gică Hagi, cel care l-a felicitat pe Radu Drăguşin pe Florin Manea pentru acest transfer:

“E originală, se vede pe ea. Da, este o bucurie. Am primit foarte multe mesaje. M-a sunat şi Gică Hagi, a fost ceva superb. Am şi prevăzut, am venit cu şofer, să nu mă ia după emisiune direct.

Să dea Dumnezeu să fie mai mulţi. Am văzut şi transferul lui Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid. Totuşi, este la un club foarte mare”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Radu Drăguşin a debutat la Tottenham în meciul de pe Old Trafford cu Manchester United. Conform unei clauze din contract, în Premier League.

