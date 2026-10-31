Cum l-a învins Amorim pe Chivu. Antrenorul lui Milan a dat toate detaliile după derby: unde s-a făcut diferența

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. Victoria din ”Derby della Madonnina” a stopat seria fulminantă a lui Cristi Chivu de meciuri consecutive fără eșec și a redat speranțele ”rossonerilor” la scudetto. La finalul partidei, Ruben Amorim a dezvăluit cum a reușit să îl contracareze pe român.

Ruben Amorim a dat cărțile pe față despre cum l-a învins pe Chivu

Cristi Chivu a decis să schimbe sistemul de joc pentru duelul contra lui AC Milan și a existat speculația că Federico Di Marco îl va înlocui pe Carlos Augusto. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat, dar Ruben Amorim, antrenorul ”diavolilor” a știut ce trebuie să îi învețe pe fundașii săi pentru a nu cădea în capcana lui Cristi Chivu.

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”M-am uitat și la statisticile lui Inter și nu știam dacă Dimarco va juca, dar știam că centrează mult de pe flancuri pentru a crea densitate în careu. Ideea a fost să le oferim fundașilor caracteristicile potrivite în funcție de atacanți: fiecare poate juca pe poziții diferite. Liniile erau mai apropiate, s-a văzut asta pe tot parcursul meciului.

Și distanțele erau mai scurte, ceea ce ne-a permis să alergăm mai puțin, rămânând în același timp agresivi pe exterior, interceptând multe centrări înainte ca acestea să poată fi lansate. Și asta e dificil de făcut împotriva lui Inter”, a spus antrenorul lui AC Milan, potrivit .

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Fundașii ”rossonerilor” și-au făcut bine treaba în derby, reușind să contracareze stilul de joc al lui Inter. Elevii lui Cristi Chivu au trimis un total de 30 de centrări spre careul lui AC Milan, însă numai 7 dintre acestea au fost reușite, arată . Astfel, Inter a avut o rată de succes a centrărilor de numai 23%. În tabăra cealaltă, trupa lui Ruben Amorim a executat 11 centrări, dintre care 6 au fost reușite. Adică, o rată de succes de 55%.

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Lazio este lider în Serie A

Eșecul lui Inter din ”Derby della Madonnina” i-a oferit lui Lazio șansa de a urca pe primul loc fără să fi jucat în această etapă. Echipa de pe Stadio Olimpico are un golaveraj mai bun decât Inter, diferența fiind de două goluri. Mai mult, Lazio nu a jucat în această etapă și are șansa de a se distanța de echipa lui Cristi Chivu. Lazialii vor primi duminică, 1 noiembrie, vizita lui Cagliari, de la ora 16:00. Inter și Lazio se vor întâlni pe 6 ianuarie 2027, în Serie A. Până atunci, . De menționat este că antrenorul român nu a pierdut niciun meci împotriva lui Lazio, din postura de antrenor.