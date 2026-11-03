Cum l-a învins Bergodi pe Reghecampf. Concluzia lui Șumudică: „A ales arma corectă!”

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FCSB nu a găsit strategia câștigătoare pentru meciurile cu Gloria Bistrița, din Cupa României, și cu U Cluj, din SuperLiga. Bucureștenii au pierdut ambele partide cu scorul de 0-1 și au arătat destul de rău pe plan ofensiv. În meciul de pe Cluj Arena, Cristiano Bergodi a mizat pe cartea contraatacului, însă golul victoriei a venit în urma unei erori în defensiva adversă la o fază fixă.

Marius Șumudică știe cum l-a învins Cristiano Bergodi pe Reghecampf în U Cluj – FCSB

Fotbalul din U Cluj – FCSB nu a fost unul extrem de atractiv, însă pentru ardeleni s-a terminat cum nu se putea mai bine. Formația antrenată de Cristiano Bergodi a luat toate cele trei puncte, învingând la limită prin golul lui Jovo Lukic. La FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat duelul dintre cei doi, și își cunoaște foarte bine rivalii din oraș:

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„Nu știu dacă l-a învins per total, dar și-a ales arma care a dat rezultate. A ales arma contraatacului, are acești jucători de viteză. Eu i-am întâlnit de două ori. Ei știu să joace și atac pozițional, în momentul în care dau peste o echipă cum e CFR, care este o echipă în formare. Bergodi a făcut conexiuni între jucători. Fotbaliștii au valoare și joacă de foarte mult timp împreună. Asta contează foarte mult”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Marius Șumudică despre prestația finului său: Denis Drăguș

Denis Drăguș a suferit o accidentare în meciul cu Universitatea Craiova și a revenit pe gazon abia după o lună și jumătate. Primele minute le-a prins în meciul cu U Cluj, însă nu a reușit să-și ajute echipa să obțină măcar un punct. iar Marius Șumudică, nașul său, este de părere că atacantul lui FCSB se va distra în SuperLiga României dacă va fi în formă maximă: „A intrat bine Drăguș. Din punctul meu de vedere, se vede că este un jucător care, dacă este la capacitate maximă, face diferență. În campionatul României se distrează. Am văzut ieri tot felul de comentarii. Apar fel și fel de oameni care-și dau cu părerea. Cred că cea mai îndreptățită părere este a lui Șumudică. Ultimul antrenor cu care a dat randament este Șumudică. Eu știu foarte bine unde dă cel mai bine randament, ce știe să facă cel mai bine. Este finul meu, am discuții cu el și știu unde se simte bine.

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Spun acum pentru a zecea mia oară. Drăguș este număr 9. Nu este nici 11, nici bandă, nici nimic. A, că te uiți pe Transfermarkt și zice că mai poate să joace pe nu știu ce poziție, asta e altceva, dacă vrei să faci experimente. Drăguș, cu Șumudică, a dat 16 goluri într-un campionat foarte dificil, în Turcia, din poziția de atacant. Este număr 9. Nu număr 10, nu bandă stângă, nici bandă dreapta, nici nimic. Dacă vrea cineva să asculte ce zice Șumudică, OK, dacă nu, folosiți-l, frate, și fundaș dreapta, că o să vă dea două goluri pe campionat. El nu are cum să marcheze sub 15-16 goluri pe sezon. Nu are cum. Dar ca număr 9. Voleul pe care l-a dat, care a lovit bara, este o execuție de atacant central”, a explicat antrenorul lui CFR Cluj, care este totodată și nașul lui Denis Drăguș.