Cum l-a învins tactic Florin Maxim pe Laurențiu Reghecampf: „Știam că e spațiu acolo!”

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Florin Maxim a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, planul tactic prin care Corvinul Hunedoara a reușit să o învingă pe FCSB, scor 1-0! Antrenorul hunedorenilor a explicat cum a blocat jucătorii periculoși ai lui Laurențiu Reghecampf și cum a exploatat spațiile lăsate de adversari pe flancuri. Maxim a recunoscut că Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș i-au dat cele mai mari bătăi de cap, dar a dezvăluit și cum a reușit să-i îndepărteze de zona centrală. Tehnicianul a vorbit și despre obiectivul îndrăzneț al Corvinului, dar și despre motivul pentru care nu se grăbește să plece la o echipă mai mare.

Florin Maxim a dezvăluit cum a pregătit victoria Corvinului cu FCSB: „Știam că putem specula părțile laterale!”

, iar Florin Maxim a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum a pregătit confruntarea cu echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf. Antrenorul hunedorenilor a mărturisit că evoluțiile din ultimele săptămâni îi dădeau încredere înaintea partidei, însă era conștient de calitatea individuală a adversarilor.

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Maxim a identificat încă dinaintea meciului una dintre vulnerabilitățile FCSB: zonele laterale, unde absențele lui Pădurariu și Crețu puteau fi exploatate: „Nu poți fi sigur de nimic, dar din ce mi-au arătat jucătorii în ultimele săptămâni era clar că suntem pe un trend ascendent. Eram convinși că vom întâlni o echipă cu individualități, ceea ce am și văzut ieri. E o echipă bună, care-ți poate pune probleme și pe jocul pozițional, și pe tranziții. Sunt buni în duelurile unu la unu.

Mi-a fost teamă în prima repriză la fazele fixe, dar am stat bine. Știam că puteam specula părțile laterale. Le-au și lipsit fundașii laterali, Pădurariu și Crețu. Cred că puteam închide meciul și în prima repriză, dar aveam nevoie de un astfel de joc, împotriva unei echipe puternice. S-a jucat bine, rămâi cu punctele și asta le-am zis și băieților, că în Liga 1 orice punct contează. Mă bucură rezultatul, dar mai avem mult de lucru”, a declarat Florin Maxim, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum i-a blocat Florin Maxim pe Boutoutaou și Drăguș

Florin Maxim a intrat în detaliile tactice ale partidei și a explicat cum a reușit Corvinul să limiteze pericolul creat de jucătorii ofensivi ai FCSB. Strategia hunedorenilor a presupus alternarea momentelor de presiune cu un bloc defensiv mediu, păstrarea unei distanțe mici între jucători și închiderea spațiilor din zona centrală. Tehnicianul a recunoscut că cel mai ușor defensiva Corvinului.

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„Am alternat presiunea noastră cu un bloc defensiv mediu. Am stat compacți, ne-am dus spre margine. Știam că în zona centrală și în prima repriză Boutoutaou ne putea destabiliza. Drăguș venea din linia a doua, Korenica foarte bine se lega la interior și i-am dus spre laterale, să vină cu centrări. Am stat foarte bine în zona centrală și am încercat să-i surprindem prin acele tranziții pozitive laterale.

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Știam că rămân în cei doi fundași centrali, Dawa punea mereu presiune în aripa noastră. De multe ori ne-a ieșit. Nu pot spune că nu ne-au surprins, că sunt jucători care destabilizează, dar n-am avut probleme. Boutoutaou era factorul destabilizator, el și cu Drăguș. Știam deja care sunt variantele lor, mai era Radunovic, Stancu în partea dreaptă și să joace Stoian în față”, a explicat Florin Maxim.

Florin Maxim, discuție cu Pădurariu după meci! Ce i-a transmis fotbalistului de la FCSB

Florin Maxim a vorbit și despre Pădurariu, jucător pe care l-a pregătit în trecut și în care continuă să aibă mare încredere. Tehnicianul Corvinului a dezvăluit că a discutat cu fotbalistul și i-a transmis să aibă grijă de el și de cariera sa. Maxim consideră că Pădurariu are calități ofensive remarcabile pentru postul său, comparându-l cu alți fundași laterali apreciați din campionatul României, precum Nicușor Bancu și Raul Opruț.

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„Am vorbit cu Pădurariu, i-am spus să aibă grijă de el, pentru că e un copil bun, în care eu cred și mi-am dat seama demult că e un copil cu potențial. Are forță de pătrundere și încredere cu mingea la picior. Am mai văzut și juniori, și fundași laterali și pot spune că e un fundaș excelent, alături de Bancu, Opruț. Cam asta l-am sfătuit, dar știu că are cine să-l învețe toate astea acolo, la FCSB. Eu doar m-am simțit responsabil, l-am avut un an de zile, l-am luat de la Liga 3, iar acum face parte dintr-o echipă bună a campionatului.

Defensivul e relativ. Toți fundașii ofensivi au probleme pe defensiv, dar se pot rezolva. În momentul în care joci la nivelul respectiv, te obișnuiești. Nu te mai arunci, faci o grămadă de antrenamente și te pui la punct. Vorbind de Pădurariu, din punct de vedere ofensiv îți aduce un plus”, a precizat antrenorul Corvinului.

Florin Maxim a recunoscut că și-ar fi dorit să urmărească un duel direct între Pădurariu și Iacob, un alt fotbalist pe care îl apreciază. Despre Iacob, tehnicianul a spus că are cifre fizice impresionante, dar că trebuie să progreseze la ultima pasă și la finalizare.

„Sincer, aș fi vrut să-l văd și pe Iacob, un băiat cu potențial, dar cu nevoie de liniște în gânduri. Ca și cifre e inuman copilul ăsta. De când e monitorizat, de patru ani, are cifre fantastice, dar problema lui e ultima pasă, finalizarea. Acolo mai are de lucrat. Mi-ar fi plăcut un duel Iacob – Pădurariu”, a mai spus Florin Maxim.

Corvinul visează la play-off! Florin Maxim a dezvăluit obiectivul stabilit în vestiar

Victoria cu FCSB nu reprezintă doar un rezultat de prestigiu pentru Corvinul Hunedoara, ci și un impuls important în lupta pentru îndeplinirea obiectivului stabilit de echipă. Florin Maxim a dezvăluit că jucătorii și staff-ul tehnic și-au propus să termine sezonul regulat între primele șase formații ale SuperLigii.

Antrenorul a avertizat însă că succesul cu FCSB nu trebuie să ducă la relaxare, mai ales că formația sa a avut și meciuri în care a pierdut puncte din cauza propriilor greșeli: „Atâtea puncte avem, atâtea am meritat. E bine, exista loc și de mai bine și în vestiar ne-am stabilit obiectivul, să prindem primele 6. Se pare că până acum nu au fost doar vorbe. Victoria asta chiar mă bucură, una în deplasare împotriva unui adversar bun. Suntem bine la nivel de încredere și vreau să văd doar lucruri pozitive de acum înainte.

Deocamdată nu suntem în play-off, dar ne vom lupta pentru fiecare punct. Cu U Cluj, dacă nu ne lua valul, poate jucam două zile și nu primeam gol, dar au fost gafele și ne-au costat. Nu am fost capabili să reacționăm. A fost și o problemă a mea. Sper să învățăm din astfel de meciuri”, a declarat Florin Maxim.

Florin Maxim nu se grăbește să plece de la Corvinul: „Vreau să las ceva aparte aici!”

În contextul rezultatelor obținute la Hunedoara, Florin Maxim a fost întrebat și despre posibilitatea de a face pasul către o echipă mai mare. Tehnicianul a explicat că nu intenționează să grăbească o asemenea mutare și că își dorește să continue proiectul început la Corvinul. La 45 de ani, Maxim spune că beneficiază de susținerea oamenilor din club și din oraș și că vrea să lase în urmă mai mult decât rezultate sportive.

„Am mai spus-o, vreau să răspund un pic pe lângă întrebare, atâta timp cât sunt aici nu-mi doresc să fac alt pas încă. Sunt în primul an aici de Liga 1, am 45 de ani, am susținerea tuturor. Va veni și pasul spre o echipă mai bună, dar toate la timpul lor. Nu m-am grăbit niciodată în carieră.

Când am venit aici prima dată am discutat cu domnul primar și mi-a spus cam ce se dorește. Mi-aș dori să și las aici ceva aparte. Se construiește și un stadion aici, cu mine antrenor. S-a făcut un teren sintetic pentru copiii din Hunedoara, se fac două săli de sport, de lupte și alte sporturi, deci totul e din ce în ce mai bine aici”, a încheiat Florin Maxim, la FANATIK SUPERLIGA.