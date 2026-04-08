Cum l-a măcinat Turcia – România 1-0 pe Mircea Lucescu. Dialog-șoc pe patul de spital cu un apropiat: „Dacă mai erau 10 minute…”

Mircea Lucescu a trecut în legendă în urma problemelor cardiace pe care le-a avut, iar chiar și în momentele grele din ultimele zile acesta s-a gândit tot la fotbal.
Mihai Alecu
08.04.2026 | 07:25
Cum la macinat Turcia Romania 10 pe Mircea Lucescu Dialogsoc pe patul de spital cu un apropiat Daca mai erau 10 minute
Mircea Lucescu a rămas cu gândul la meicul din Turcia. Foto: Sport Pictures
Ziua de marți, 7 aprilie 2026, va rămâne una tristă pentru fotbalul din România, asta după ce Mircea Lucescu a încetat din viață. Nu în urmă cu puțin timp acesta se afla pe banca naționalei și căuta calificarea la Cupa Mondială.

Mircea Lucescu era convins că România putea să o învingă pe Turcia. Dezvăluirea făcută de un jurnalist turc

Rezultatul final al barajului cu Turcia și desfășurarea partidei l-au măcinat în interior pe Mircea Lucescu, cel care a discutat despre confruntarea de la Istanbul în urmă cu doar o săptămână cu un jurnalist turc. „Il Luce” i-a dezvăluit acestuia că a simțit cum tricolorii puteau să întoarcă soarta confruntării dacă mai erau 10 minute de joc, în contextul în care jucătorii formației gazdă erau deja epuizați.

„Am vorbit cu Mircea Lucescu la telefon exact în urmă cu o săptămână, marți, pe 31 martie. Era în spital, dar vocea lui suna bine în ciuda problemelor pe care le avea. Mintea îi stătea tot la meciul dintre Turcia și România. ‘Yasin, dacă mai erau 10 minute, soarta partidei s-ar fi schimbat. Turcia era prăbușită fizic, chiar puteam să obținem și victoria’, mi-a spus. A fost atât de ambițios și optimist. Era ca și când nu suferise un infarct cu 3 zile înainte.

Mi-a mai spus că nu are TV în camera de spital și că se va uita la meciul dintre Kosovo și Turcia dacă îi aduce un prieten un laptop. Eu i-am spus: ‘Mister, ești obosit acum, e timpul să te bucuri de retragere. Te externezi vineri. Sperăm să fie bine și o să vin la București săptămâna viitoare să te văd’, după care mi-a răspuns: ‘Bine, o să te aștept. Vorbim în curând’. Nu mi-am imaginat că este ultima conversație pe care o am cu prietenul meu vechi de 22 de ani. O să-mi lipsești enorm”, a scris jurnalistul turc Yasin Tuncer pe X.

Mircea Lucescu și dorința de a duce România la Cupa Mondială

Mircea Lucescu a acceptat propunerea venită de la FRF de a prelua banca tehnică a echipei naționale a României, asta după ce Edi Iordănescu nu a mai continuat după Campionatul European din 2024. „Il Luce” a venit plin de speranță că o să reușească să califice echipa la Cupa Mondială pentru prima dată din 1998, însă în cele din urmă nu și-a îndeplinit acest obiectiv.

Totuși, în ciuda problemelor de sănătate ce nu i-au dat pace din luna decembrie, Mircea Lucescu a vrut cu tot dinadinsul să fie pe banca naționalei la meciul cu Turcia, în dorința sa de a ajuta și de a încerca să-și îndeplinească dorința cu care a revenit pe banca României. Din păcate, pasiunea pentru fotbal l-a consumat pe „Il Luce”, care și-a trăit ultimele zile pentru sportul pe care l-a iubit.

