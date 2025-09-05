Cum l-a “nenorocit” fostul şef de la Dinamo pe Dănuţ Lupu: “Nici dacă îi taiau mâinile nu mă lăsa să plec! Plângea nevastă-mea şi se ruga de el”

Dănuț Lupu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre fostul președinte al lui Dinamo, Vasile Ianul, și despre motivul pentru care acesta a „blocat” transferul fotbalistului la Pisa în vara anului 1990.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, povești incredibile cu fostul șef al lui Dinamo, Vasile Ianul

Discuția despre transferuri a pornit de la .

„Trebuie să ne bucurăm că pleacă un jucător pentru suma de 18 milioane, asta înseamnă că următorul jucător ar putea să plece pentru 10-11-12 milioane”, a declarat Bănel Nicoliță, iar Dănuț Lupu a abordat subiectul sumelor din fotbalul modern: „Au început banii ăștia… nu mai au nicio valoare.

ADVERTISEMENT

Înainte, dacă pleca un jucător pe 2-3 milioane, spuneai ‘Mamă…’. Acum aud niște cifre, 50, 80 de milioane, te ia capul. Maradona a plecat pe 4 milioane. Mă gândeam să fi avut Dinamo echipa pe care a avut-o în 1989, încasa ceva bani acum.”

„Depinde, dacă-i vindea Ianul…”, a afirmat moderatorul Cristi Coste, iar Dănuț Lupu a vorbit despre fostul președinte al lui Dinamo: „Ianul că a pierdut banii pe la cazinouri e altceva, dar de încasat, tot i-a încasat. Avea în Elveția închiriată cameră la hotel un an de zile și el nu a fost niciodată, dar o plătea. Îl luase capul, el se credea Tapie (n.r. Bernard Tapie, fostul patron al lui Olympique Marseille). De morți numai de bine, Dumnezeu să-l ierte, cu toate că pe mine m-a nenorocit, dar nu mai contează”.

ADVERTISEMENT

Cum a blocat Vasile Ianul transferul lui Dănuț Lupu la Pisa

Fostul mare fotbalist a rememorat apoi povestea transferului său la Panathinaikos. își dorea să semneze cu Pisa, unde ar fi lucrat din nou cu Mircea Lucescu, însă Vasile Ianul a blocat mutarea. „Eu, în 1990, înainte să plecăm în Italia (n.r. pentru Cupa Mondială), eram singurul jucător de la echipa națională care avea pre-contract cu Pisa. M-am dus la el să-mi dea drumul și mi-a spus că și dacă îi taie mâinile, nu mă lasă să plec la Pisa.

ADVERTISEMENT

Se ruga nevastă-mea de el și plângea, a zis ‘Nu-ți dau drumul nici de-a dracului’. Ca să mă duc la Panathinaikos, să ia el 800.000 de dolari. Pisa dădea aceiași bani pe care i-a dat Panathinaikos lui Dinamo, două milioane, numai că el a luat și 800.000. Era culmea să-i dea nea Mircea și bani”, a afirmat fostul internațional la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.