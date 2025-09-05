Cum l-a “nenorocit” fostul şef de la Dinamo pe Dănuţ Lupu: “Nici dacă îi taiau mâinile nu mă lăsa să plec! Plângea nevastă-mea şi se ruga de el”

Dănuț Lupu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre fostul președinte al lui Dinamo, Vasile Ianul, și despre motivul pentru care acesta a „blocat” transferul fotbalistului la Pisa în vara anului 1990.
Discuția despre transferuri a pornit de la Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, care este aproape de plecarea în Franța, aspect confirmat de patronul „feroviarilor”, Neluțu Varga, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
„Trebuie să ne bucurăm că pleacă un jucător pentru suma de 18 milioane, asta înseamnă că următorul jucător ar putea să plece pentru 10-11-12 milioane”, a declarat Bănel Nicoliță, iar Dănuț Lupu a abordat subiectul sumelor din fotbalul modern: „Au început banii ăștia… nu mai au nicio valoare.
Înainte, dacă pleca un jucător pe 2-3 milioane, spuneai ‘Mamă…’. Acum aud niște cifre, 50, 80 de milioane, te ia capul. Maradona a plecat pe 4 milioane. Mă gândeam să fi avut Dinamo echipa pe care a avut-o în 1989, încasa ceva bani acum.”
„Depinde, dacă-i vindea Ianul…”, a afirmat moderatorul Cristi Coste, iar Dănuț Lupu a vorbit despre fostul președinte al lui Dinamo: „Ianul că a pierdut banii pe la cazinouri e altceva, dar de încasat, tot i-a încasat. Avea în Elveția închiriată cameră la hotel un an de zile și el nu a fost niciodată, dar o plătea. Îl luase capul, el se credea Tapie (n.r. Bernard Tapie, fostul patron al lui Olympique Marseille). De morți numai de bine, Dumnezeu să-l ierte, cu toate că pe mine m-a nenorocit, dar nu mai contează”.
Fostul mare fotbalist a rememorat apoi povestea transferului său la Panathinaikos. Dănuț Lupu își dorea să semneze cu Pisa, unde ar fi lucrat din nou cu Mircea Lucescu, însă Vasile Ianul a blocat mutarea. „Eu, în 1990, înainte să plecăm în Italia (n.r. pentru Cupa Mondială), eram singurul jucător de la echipa națională care avea pre-contract cu Pisa. M-am dus la el să-mi dea drumul și mi-a spus că și dacă îi taie mâinile, nu mă lasă să plec la Pisa.
Se ruga nevastă-mea de el și plângea, a zis ‘Nu-ți dau drumul nici de-a dracului’. Ca să mă duc la Panathinaikos, să ia el 800.000 de dolari. Pisa dădea aceiași bani pe care i-a dat Panathinaikos lui Dinamo, două milioane, numai că el a luat și 800.000. Era culmea să-i dea nea Mircea și bani”, a afirmat fostul internațional la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.