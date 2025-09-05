Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum l-a “nenorocit” fostul şef de la Dinamo pe Dănuţ Lupu: “Nici dacă îi taiau mâinile nu mă lăsa să plec! Plângea nevastă-mea şi se ruga de el”

Dănuț Lupu a rememorat povestea transferului său de la Dinamo la Panathinaikos, în care fostul președinte al „câinilor”, Vasile Ianul, a jucat un rol esențial.
FANATIK
05.09.2025 | 08:45
Cum la nenorocit fostul sef de la Dinamo pe Danut Lupu Nici daca ii taiau mainile nu ma lasa sa plec Plangea nevastamea si se ruga de el
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre fostul președinte al lui Dinamo, Vasile Ianul. FOTO: colaj Fanatik

Dănuț Lupu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre fostul președinte al lui Dinamo, Vasile Ianul, și despre motivul pentru care acesta a „blocat” transferul fotbalistului la Pisa în vara anului 1990.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, povești incredibile cu fostul șef al lui Dinamo, Vasile Ianul

Discuția despre transferuri a pornit de la Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, care este aproape de plecarea în Franța, aspect confirmat de patronul „feroviarilor”, Neluțu Varga, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Trebuie să ne bucurăm că pleacă un jucător pentru suma de 18 milioane, asta înseamnă că următorul jucător ar putea să plece pentru 10-11-12 milioane”, a declarat Bănel Nicoliță, iar Dănuț Lupu a abordat subiectul sumelor din fotbalul modern: „Au început banii ăștia… nu mai au nicio valoare.

ADVERTISEMENT

Înainte, dacă pleca un jucător pe 2-3 milioane, spuneai ‘Mamă…’. Acum aud niște cifre, 50, 80 de milioane, te ia capul. Maradona a plecat pe 4 milioane. Mă gândeam să fi avut Dinamo echipa pe care a avut-o în 1989, încasa ceva bani acum.”

„Depinde, dacă-i vindea Ianul…”, a afirmat moderatorul Cristi Coste, iar Dănuț Lupu a vorbit despre fostul președinte al lui Dinamo: „Ianul că a pierdut banii pe la cazinouri e altceva, dar de încasat, tot i-a încasat. Avea în Elveția închiriată cameră la hotel un an de zile și el nu a fost niciodată, dar o plătea. Îl luase capul, el se credea Tapie (n.r. Bernard Tapie, fostul patron al lui Olympique Marseille). De morți numai de bine, Dumnezeu să-l ierte, cu toate că pe mine m-a nenorocit, dar nu mai contează”.

ADVERTISEMENT
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO....
Digi24.ro
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon

Cum a blocat Vasile Ianul transferul lui Dănuț Lupu la Pisa

Fostul mare fotbalist a rememorat apoi povestea transferului său la Panathinaikos. Dănuț Lupu își dorea să semneze cu Pisa, unde ar fi lucrat din nou cu Mircea Lucescu, însă Vasile Ianul a blocat mutarea. „Eu, în 1990, înainte să plecăm în Italia (n.r. pentru Cupa Mondială), eram singurul jucător de la echipa națională care avea pre-contract cu Pisa. M-am dus la el să-mi dea drumul și mi-a spus că și dacă îi taie mâinile, nu mă lasă să plec la Pisa.

ADVERTISEMENT
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digisport.ro
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri

Se ruga nevastă-mea de el și plângea, a zis ‘Nu-ți dau drumul nici de-a dracului’. Ca să mă duc la Panathinaikos, să ia el 800.000 de dolari. Pisa dădea aceiași bani pe care i-a dat Panathinaikos lui Dinamo, două milioane, numai că el a luat și 800.000. Era culmea să-i dea nea Mircea și bani”, a afirmat fostul internațional la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

POVESTI FABULOASE cu Vasile Ianul, OMUL CARE A INGROPAT DINAMO dupa 1990

Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în...
Fanatik
Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu se face așa ceva!”
Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost...
Fanatik
Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost o experiență plăcută! Am rămas dezamăgit!”
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la...
Fanatik
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt...
iamsport.ro
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt Zouma
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!