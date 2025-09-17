Sport

Cum l-a numit antrenorul lui Ajax pe Cristi Chivu înainte de meciul direct din Champions League: „Am vorbit mult pe atunci”

Antrenorul lui Ajax a prefațat duelul cu Inter din UEFA Champions League. Ce a spus John Heitinga despre noul tehnician al nerazzurrilor, Cristi Chivu.
Iulian Stoica
17.09.2025 | 15:36
Cum l-a numit antrenorul lui Ajax pe Cristi Chivu. Sursă foto: Colaj Fanatik

Ajax și Inter se vor întâlni în prima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Înaintea acestui duel, John Heitinga, antrenorul „lăncierilor” a vorbit foarte frumos despre Cristi Chivu, tehnician instalat în această vară pe banca milanezilor.

John Heitinga, laude la adresa lui Cristi Chivu

John Heitinga și Cristi Chivu se cunosc foarte bine. Cei doi au fost colegi la Ajax, acolo unde au bifat nu mai puțin de 17 meciuri împreună, fostul fundaș român făcând pasul ulterior la AS Roma.

Ei bine, înaintea duelului dintre Ajax și Inter, John Heitinga a mărturisit că milanezii sunt cel mai greu oponent peste care va da în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Întrebat despre fostul său coleg, Cristi Chivu, tehnicianul „lăncierilor” a mărturisit că românul i-a oferit foarte multe sfaturi și că „i-a fost ca un tată” în perioada petrecută împreună.

„Se spune că este un meci imposibil, dar nu sunt de acord. Inter este mai puternică, dar putem concura. Trebuie să fim atenți. De obicei jucăm scurt, dar mâine vom avea nevoie de câteva pase lungi. Inter este cea mai puternică echipă cu care vom juca în Liga Campionilor.

„Cristi Chivu a fost ca un tată pentru mine”

Am vorbit mult pe atunci. Era ca un tată pentru mine. Sunt mai tânăr decât el. Știu că în jocul lui se simte o influență de la Ajax. Mă aștept la un meci fizic, jucătorii lui Inter se cunosc între ei pe dinafară deja.

Știu că sunt letali. Și mai ales, știu că Dumfries se poziționează mereu la bara a doua. Va fi important să nu lăsăm mingea să ajungă la el. Inter a pierdut cu Juve, dar asta nu înseamnă nimic. Meciul de mâine va fi diferit”, a declarat John Heitinga, conform Gazzetta dello Sport.

  • 1.65 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul Ajax – Inter

