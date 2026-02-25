Cum l-a numit antrenorul lui Bodo/Glimt pe Cristi Chivu după ce a învins-o pe Inter și pe gazon natural

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a trebuit să se recunoască înfrânt la capătul unei duble manșe în care Inter Milano a fost surclasată de Bodo/Glimt. Deși „nerazzurri” au dominat în mare parte meciul de pe „Giuseppe Meazza”, echipa românului nu a reușit să înscrie înainte ca norvegienii să facă 2-0. Nordicii au învins cu scorul de 5-2 la general și s-au calificat în optimi la prima participare din istorie în Champions League.

Ce a spus antrenorul lui Bodo/Glimt după ce l-a eliminat pe Cristi Chivu din Champions League

Dacă în prima manșă cei din anturajul lui Internazionale au putut da vina pe frigul din Norvegia, gazonul artificial sau distanța lungă de deplasare, după înfrângerea din cea de-a doua manșă nu mai pot aduce asemenea argumente. Bodo/Glimt a știut ceea ce își dorește din partida de pe „Giuseppe Meazza” și a învins-o din nou pe echipa antrenată de Cristi Chivu.

iar antrenorul Kjetil Knutsen a reușit să meargă până în optimile de finală, însă aventura lor încă nu s-a terminat. La finalul partidei cu Inter, norvegianul nu s-a ferit de cuvinte și a spus clar și răspicat că marți seară s-a scris o pagină importantă din istoria fotbalului norvegian. Totodată, el a spus despre Cristi Chivu că este un om fantastic:

„A fost o seară fantastică. Nu știu cât de departe putem merge, dar mereu vorbim despre ce putem face. Acum trebuie mereu să facem lucrurile în felul nostru. Reprezint întregul club și pot să spun cu mâna pe inimă că astăzi, împreună, am scris istoria fotbalului norvegian. Munca în echipă a fost cheia.

Am jucat bine și ne-am menținut bine ca echipă. Am jucat foarte bine defensiv, iar unii jucători s-au descurcat foarte bine individual, cum ar fi portarul nostru. De asemenea, știm să și atacăm atunci când este nevoie. Suntem puternici mental, atât individual, cât și colectiv.

Cristi Chivu este un om fantastic. Am vorbit cu el despre echipele și munca noastră. Nu știu ce a spus despre teren, dar, ca mult alte echipe, suntem mai buni acasă decât în deplasare. Ne-am antrenat și pe gazon natural și putem juca bine și acolo”, a conchis antrenorul norvegian al lui Bodo/Glimt.

Kjetil Knutsen, antrenorul de sport ajuns în Liga Campionilor

, unul dintre antrenorii momentului la nivel mondial. După ce a reușit o performanță remarcabilă cu Bodo/Glimt, iar povestea poate continua, norvegianul este văzut ca un adevărat maestru, care a reușit să le învingă în același sezon pe Manchester City, Atletico Madrid și Inter Milano de două ori.

Totuși, nimic nu prevestea acest parcurs pe care Knutsen îl are în prezent cu Bodo. El a plecat de la o simplă carieră ca profesor de sport, urmând să devină antrenor-jucător la o echipă de liga a 5-a, cu care a promovat de două ori în 9 ani. El a ajuns în prima ligă la Brann, iar mai târziu a devenit antrenor secund la Bodo/Glimt. A preluat frâiele din 2018, iar Bodo a devenit o echipă ce practică un fotbal ofensiv simplu, dar la o calitate foarte ridicată. Din echipa ce se lupta pentru supraviețuire, Bodo a devenit formația ce stăpânește campionatul nordic și face furori printre „balaurii” din Champions League.