Cum l-a numit Cristiano Bergodi pe Denis Alibec înainte de U Cluj – FCSB: „Mi se pare normal”

Cristiano Bergodi a vorbit despre posibilul transfer al lui Denis Alibec la U Cluj. Cum ar vedea antrenorul italian venirea atacantului de la FCSB la echipa sa.
Iulian Stoica
01.11.2025 | 10:15
Ce spune Cristiano Bergodi despre un posibil transfer la U Cluj pentru Denis Alibec. Sursă foto: Colaj Fanatik
Denis Alibec a avut evoluții modeste în acest sezon la FCSB, iar un posibil transfer al atacantului în perioada de transferuri din iarnă ar fi plauzibil. Radu Constantea, acționar la U Cluj, a mărturisit că Alibec este un jucător interesant pentru echipa sa. Cum a comentat Cristiano Bergodi acest lucru.

Cristiano Bergodi, optimist înainte de U Cluj – FCSB

În conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, Cristiano Bergodi a mărturisit că moralul jucătorilor a crescut după cele două victorii la rând obținute. Antrenorul italian este conștient că duelul în fața campioanei este unul complicat, însă doar așa va putea determina la ce nivel se află elevii săi.

„Moralul s-a ridicat un pic. Este normal. Am venit eu și am reușit să adun băieții să obținem două victorii în Cupă și campionat. Avem încredere în ceea ce putem face. E un meci important cu FCSB. Este o echipă care nu merită locul din clasament, raportat la lotul pe care îl are.

Mai devreme sau mai târziu întâlnești echipele bune din campionat. Nu sunt îngrijorat că debutez acasă cu un meci dificil. Îmi place că jucăm cu FCSB pentru că putem vedea nivelul echipei din punct de vedere mental, cum va reacționa după două victorii”, a declarat Cristiano Bergodi.

Ce a spus Bergodi despre posibilul transfer al lui Alibec: „Un jucător bun”

În continuare, Cristiano Bergodi a transmis că Denis Alibec este un jucător interesant, însă nu vrea să discute despre jucătorul FCSB-ului, pentru că nu este nimic cert în momentul de față.

„Nu contează că FCSB trece printr-o perioadă grea. În fotbal, totul se poate schimba radical de la un moment la altul. Când ai jucători de calitate, nu trebuie să îți faci griji. Eu cred că ei sunt în revenire. Nu cred că sunt într-o perioadă așa proastă. Au câștigat cu UTA și în Cupă. Vor veni aici să câștige trei puncte. Noi trebuie să ne facem meciul. Faptul că jucăm cu FCSB ne dă o motivație și încercăm să obținem a treia victorie la rând.

Alibec este un jucător pe care toată lumea îl cunoaște. E un jucător bun. Are mai puțin spațiu de a juca de la început acolo. Au un lot numeros și valoros și nu ai siguranța că vei juca titular. Declarația domnului Constantea e ceea ce gândește el. Mi se pare normal, corect. Eu mă gândesc la jucătorii mei nu la Alibec. Mă gândesc doar dacă va fi pe teren ca adversar pentru că este un jucător bun”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Ce a declarat Gigi Becali despre varianta Alibec la U Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că nu are sens să se discute despre un posibil transfer al lui Denis Alibec. Patronul FCSB susține că fotbalistul este valoros, iar U Cluj ar trebui să-și ia gândul de la această mutare.

„Păi, normal că îi interesează, că Alibec e jucătorul valoros. Să vedem dacă-și revine. Nu are rost acum să vorbim. Bine, mă, ca să-l ia U Cluj pe Alibec mai trebuie să mănânce multă, multă brânză. Trebuie să discute cu băieții (n.r. ironie la adresa lui Cristiano Bergodi pentru modul în care vorbește)”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
