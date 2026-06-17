Cum l-a numit Erling Haaland pe Messi pe Snapchat după ce argentinianul a intrat în istorie la Cupa Mondială

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Lionel Messi a început în forță Campionatul Mondial 2026. Vedeta naționalei Argentinei, unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, a marcat un hattrick în victoria echipei lui Lionel Scaloni, scor 3-0 cu Algeria, în prima etapă a grupei J de la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic. Erling Haaland a reacționat rapid pe internet.

Reacția lui Erling Haaland după ce Lionel Messi a intrat în istorie la Cupa Mondială 2026

Lionel Messi a făcut spectacol în meciul dintre Argentina și Algeria care a avut loc la Kansas City. Punctul culminant a fost golul marcat de startul lui Inter Miami în minutul 76 al meciului. Astfel, Messi, ajuns la 38 de ani, pentru cele mai multe goluri din toate timpurile la Campionatul Mondial.

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, reușind să marcheze de două ori, a avut o reacție genială pe Snapchat, platformă des utilizată de atacantul norvegian pentru a-și ține fanii la curent cu diferite opinii. Jucătorul lui Manchester City a scris doar trei cuvinte alături de o poză sugestivă. “Messi e nebun“, a scris Erling Haaland pe Snapchat.

🚨📲 Erling Haaland on Snapchat: “Messi is a madman”. 👑 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Lionel Messi l-a depășit pe legendarul Pele la Cupa Mondială

Lionel Messi a doborât record după record după cele trei goluri marcate în Argentina – Algeria. După ce l-a egalat pe Klose, cel mai bun marcator all-time de la Cupa Mondială, Messi l-a depășit pe legendarul Pele, fostul mare fotbalist brazilian. Concret, brazilianul a deținut primul loc în ceea ce privește contribuțiile directe la Cupa Mondială, cu 12 goluri și 9 pase decisive. Recordul legendarului brazilian a fost doborât de Leo Messi.

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De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Messi a contribuit la marcarea a 22 de goluri, reușind să intre în cărțile de istorie ale fotbalului. De asemenea, o altă bornă fantastică atinsă de Lionel Messi este faptul că a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick la CM, depășind astfel recordul lui Cristiano Ronaldo, care marca de trei ori într-un meci la vârsta de 33 de ani şi 122 de zile, în 2018, în Portugalia – Spania 3-3.