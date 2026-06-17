Cum l-a numit Erling Haaland pe Messi pe Snapchat după ce argentinianul a intrat în istorie la Cupa Mondială

Lionel Messi a început în forță Campionatul Mondial 2026. Vedeta naționalei Argentinei, unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, a marcat un hattrick în victoria echipei lui Lionel Scaloni, scor 3-0 cu Algeria, în prima etapă a grupei J de la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic. Erling Haaland a reacționat rapid pe internet.
Lionel Messi a făcut spectacol în meciul dintre Argentina și Algeria care a avut loc la Kansas City. Punctul culminant a fost golul marcat de startul lui Inter Miami în minutul 76 al meciului. Astfel, Messi, ajuns la 38 de ani, a egalat recordul lui Miroslav Klose pentru cele mai multe goluri din toate timpurile la Campionatul Mondial.
Erling Haaland, care a avut și el o prestație fabuloasă în Norvegia – Irak (1-4), reușind să marcheze de două ori, a avut o reacție genială pe Snapchat, platformă des utilizată de atacantul norvegian pentru a-și ține fanii la curent cu diferite opinii. Jucătorul lui Manchester City a scris doar trei cuvinte alături de o poză sugestivă. “Messi e nebun“, a scris Erling Haaland pe Snapchat.
Lionel Messi a doborât record după record după cele trei goluri marcate în Argentina – Algeria. După ce l-a egalat pe Klose, cel mai bun marcator all-time de la Cupa Mondială, Messi l-a depășit pe legendarul Pele, fostul mare fotbalist brazilian. Concret, brazilianul a deținut primul loc în ceea ce privește contribuțiile directe la Cupa Mondială, cu 12 goluri și 9 pase decisive. Recordul legendarului brazilian a fost doborât de Leo Messi.
De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Messi a contribuit la marcarea a 22 de goluri, reușind să intre în cărțile de istorie ale fotbalului. De asemenea, o altă bornă fantastică atinsă de Lionel Messi este faptul că a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick la CM, depășind astfel recordul lui Cristiano Ronaldo, care marca de trei ori într-un meci la vârsta de 33 de ani şi 122 de zile, în 2018, în Portugalia – Spania 3-3.