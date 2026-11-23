ADVERTISEMENT

În acest moment, diferența dintre FCSB, care ocupă locul 9, și Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga, este de 14 puncte. Un motiv suficient de puternic pentru patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, să recunoască superioritatea oamenilor din Bănie, cel puțin în acest sezon.

Cum l-a numit Gigi Becali pe Mihai Rotaru după ce Craiova a dat 6 goluri într-un meci: „E băiat deștept”

, chiar dacă diferența de puncte se va înjumătăți la intrarea în play-off. Omul de afaceri consideră că jocul echipei sale nu îi dă motive să spere într-un miracol.

ADVERTISEMENT

În plus, Gigi Becali a lăsat de înțeles că omologul său din Oltenia este principalul responsabil pentru reușitele echipei, deoarece el este cel care face toate transferurile la echipă și are o influență importantă asupra deciziilor sportive.

„Uite la Craiova, sunt 14 puncte. Nu mai ai cum să ajungi acolo. E prea mare diferența. E mai bună decât tine. Ai și echipe ca FC Argeș, care sunt prea slabe. Sunt echipe prea slabe în campionat. Numai printr-un miracol îi mai ajungem. Rotaru și el controlează la Craiova. Bravo lui că face așa. El a adus toți jucătorii. Așa e dintotdeauna. Nu știu dacă se bagă peste antrenor, dar cred că și asta face. El tot face acolo. Doar el. Îl felicit, e băiat deștept. Eu am fost prea prost”, a declarat Gigi Becali la .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a enervat din nou pe Aymen Boutoutaou

După FC Argeș – FCSB, terminat la egalitate, scor 0-0, Gigi Becali a avut o intervenție la TV în care a anunțat că francezul de antrenorul Laurențiu Reghecampf în următoarele partide.

ADVERTISEMENT

„Îl băgam eu pe Boutouatou pe teren? Mi-au zis că are calități. Unde sunt calitățile? Eu văd că strică jocul echipei. Se înșurubează pe acolo și pierde mingea. Nu înțeleg ce e cu omul ăsta. Nu e fotbalist. A pierdut toate mingile. Toate! Echipa muncește și o pierde așa un jucător. Descurajează pe toată lumea.

ADVERTISEMENT

A fost intervenția mea. O să mă ocup eu. Nu mai las specialiștii. Nu e o problemă din temelii. În repriza a doua a intrat Stoian. E Boutouatou titular? O să vedeți voi dacă mai joacă de acum. Cum să nu intre titular Stoian? E clar peste el”, a mai spus Gigi Becali la Prima Sport.