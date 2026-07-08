Cum l-a numit Zlatan Ibrahimovic pe Leo Messi după meciul Argentina – Egipt: ”Nimeni nu se poate apropia de el”

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Lionel Messi (39 de ani) este de neoprit la Cupa Mondială 2026. În faza optimilor de finală, când nimeni nu mai spera la o revenire a naționalei țării sale, genialul fotbalist a ieșit din nou în evidență. Deși a ratat un penalty în prima repriză cu Egiptul, Messi a egalat în minutul 83 și a dat un nou sufle campioanei mondiale en-titre. Zlatan Ibrahimovic a rămas uimit de evoluția fostului său coleg de la Barcelona și i-a făcut o caracterizare inedită.

Ce a spus Zlatan Ibrahimovic după ce l-a văzut pe Messi în meciul cu Egipt

Lumea fotbalului s-a cam pus de acord cu faptul că Leo Messi este, de departe, cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Deși nu mai era cazul, la peste 39 de ani, starul sud-american continuă să scrie istorie la cel mai înalt nivel. La Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, acesta a marcat în toate meciurile jucate. A ajuns la cota 8, fiind golgheterul turneului.

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Și mai important este faptul că . Argentina este în sferturile de finală, acolo unde pleacă favorită cu Elveția. Fanii ”Albiceleștilor” speră la al doilea titlu mondial consecutiv și la al 4-lea din istoria țării. Dacă vor trece de elvețieni, Messi & co. vor înfrunta în careul de ași pe Anglia sau Norvegia.

După meciul cu Egiptul, în care a marcat din nou, Messi a fost lăudat de întreaga planetă. Într-o intervenție la postul american FOX, Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a avut numai cuvinte mari la adresa legendei sud-americane, după revenirea spectaculoasă a Argentinei în victoria cu 3-2 împotriva Egiptului, în optimile Cupei Mondiale 2026.

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Fostul atacant suedez a spus că, în ultimii ani, Messi ”a devenit un animal” în momentele decisive ale partidei. ”Ibracadabra” a rămas total impresionat de energia și determinarea arătate pe teren de decarul argentinian. ”Messi s-a transformat într-un animal. Nimeni nu se mai poate apropia de el. A continuat să împingă echipa de la spate, exact așa cum îl știm”, spune Ibra,conform .

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🚨 🎙️Zlatan Ibrahimović: "Messi, you've become a beast and no one can get close to him, he resisted and fought back, what we saw today is the beast we're used to seeing, and we're still seeing. Remember, he won the World Cup, he won the Ballon d'Or, and many other titles, he's… — MC (@CrewsMat10)

Ibrahimovic, impresionat de faptul că, la 39 de ani, Messi încă are foame de performanță

De mai mulți ani deja, . El nu este doar unul dintre cei mai mari fotbaliști din ”sportul rege”, ci și în topul celor mai titrați. În 2026, argentinianul a împlinit 39 de ani, dar nu pare a-și fi domolit pofta de recorduri și trofee. Aceste aspecte au fost subliniate și de Ibrahimovic.

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”Cu poftă de performanță, așa l-am văzut mereu și asta continuăm să vedem și acum la Messi. Să nu uităm că a câștigat deja această Cupă Mondială. Are nenumărate trofee, Baloane de Aur, practic a câștigat tot. Dacă te uiți la palmaresul lui, este aproape perfect, iar cu toate acestea încă își dorește mai mult”, a declarat Zlatan, conform sursei citate.

Messi, lăudat constant de Zlatan la Cupa Mondială 2026

Trebuie spus că nu este pentru prima dată când Ibrahimovic îl ridică în slăvi pe Leo Messi la această Cupă Mondială. Argentinianul a marcat la foc automat și a impresionat încă din faza grupelor. Asta l-a făcut pe suedez să afirme că argentinianul este ”într-o categorie a lui”.

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Fostul atacant al Barcelonei și al lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, crede că realizările lui Messi de la CM 2026 au încheiat dezbaterea de lungă durată privind cel mai bun fotbalist din istorie. ”Am petrecut ani de zile comparându-l cu toți ceilalți, dar nici măcar legendele de dinaintea lui nu se pot compara cu palmaresul său. Pele, Maradona, Cruyff, cu toții au fost geniali, dar cifrele, longevitatea și trofeele lui Messi îl pun într-o categorie a sa proprie”, a spus Ibra.