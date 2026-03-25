Cum l-a păcălit George Copos pe Traian Băsescu. „Genial”

Legitimat la Rapid și Sportul Studențesc în perioada junioratului și devenit ulterior avocat și judecător, Florin Gătejeanu (Pațanu), cunoscut ca „Gătejan”, a rămas cu inima alături de gruparea din Giulești. Acesta a vorbit, la FANATIK, despre mai multe momente unice legate de clubul de sub Podul Grant sau de persoane care au condus gruparea din Capitală, precum George Copos.

Cum l-a convins George Copos pe Traian Băsescu să închidă un inel pe vechiul stadion Giulești

Emisiunea FANATIK Rapid de luni, 23 martie 2026, l-a avut în platou pe Florin Gătejan, 80 de ani. Rapidist de decenii, cel zis „Pațanu” a rememorat o serie de episoade deosebite care au avut în prim-plan personaje marcante din istoria suflării alb-vișinii. Unul dintre acestea este George Copos, 72 de ani, cel care a patronat clubul din Giulești mai bine de două decenii.

, Gătejan are numai cuvinte de laudă. „Pațanu” a dezvăluit modul în care Copos l-a convins pe fostul președinte Traian Băsescu, pe când acesta era în fruntea Ministerului Transporturilor, să construiască o parte importantă pe vechiul stadion Giulești. E vorba de inelul arenei.

„Domnul Copos, un băiat foarte inteligent și foarte deștept. Să dau un exemplu, ca să nu mai vorbesc de dânsul. Ca și Borcea, a băgat mulți bani. Păi, dacă l-a păcălit el (n.r. Copos) pe șacalul ăsta, între ghilimele, de Traian Băsescu. Când era la Transporturi, a zis că este spre binele lui să fie rapidist. Când a făcut Tribuna II de pe Giulești.. el ne-a făcut-o, Băsescu. (n.r. A închis inelul, a închis potcoava) Da, da. Iar George Copos a zis: ‘Păi, și eu am făcut-o’. Da, el a făcut-o, dar l-a pus pe Băsescu. Genial. A fost și prim-ministru (n.r. Copos)”, povestește Gătejan.

Cât de aproape a fost Gătejan de a ocupa o funcție de conducere la Rapid

. Este specializat în dreptul sportiv, fost avocat al FRF și colaborator al unor figuri importante din fotbalul românesc. Îi putem enumera aici pe Dumitru Dragomir sau pe Gigi Becali. În cariera sa, acesta a fost implicat în diverse comisii disciplinare în fotbal, din FRF și LPF.

În emisiunea FANATIK Rapid, cel supranumit „Pațanu” a spus că a fost extrem de aproape de a ocupa o funcție de conducere în cadrul clubului Rapid. „George Copos, un băiat foarte inteligent, a vrut să mă numească președinte la Rapid. Nu am vrut să mă duc. L-a pus pe (Constantin) Zotta în locul meu”, spune „Pațanu”.

