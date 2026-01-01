Cum l-a păcălit Sabin Ilie pe Jay-Jay Okocha: “Am făcut pariu pe 10.000 că nu îmi dă niciuna din cinci de la punctul cu var!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ciprian Păvăleanu
01.01.2026 | 21:07
După ce a devenit golgheterul Ligii 1 alături de Steaua, Sabin Ilie a fost transferat de Giovanni Becali la una dintre cele mai tari formații din Turcia: Fenerbahce. Fostul atacant a povestit o amintire fabuloasă alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști nigerieni din toate timpurile: Jay-Jay Okocha.

Sabin Ilie, pariu fabulos cu Jay-Jay Okocha: „Pe 10.000 de euro”

Sabin Ilie are extrem de multe povești fascinante din experiențele sale internaționale. El a jucat în anul 1997 pentru Fenerbahce și l-a avut coleg pe legendarul fotbalist nigerian Jay-Jay Okocha, care a evoluat pentru clubul din Istanbul între anii 1996 și 1998. Fostul atacant s-a înțeles foarte bine cu Okocha în scurta sa ședere în Turcia.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a dezvăluit pariul incredibil făcut cu Jay-Jay Okocha pentru 10.000 de euro: „Am făcut un pariu cu Jay-Jay Okocha. Bineînțeles, el era vedeta echipei, drept dovadă e cel mai bun play-maker din istoria Nigeriei. I-am zis că-i pun mingea pe 11 metri și din cinci lovituri nu-mi dă un gol. Făcea ca toate alea în vestiar.

Am ieșit pe teren, i-am pus mingea pe punctul cu var și m-am dus în poarta cealaltă. El ,când a văzut că l-am păcălit, s-a întors să dea. Eu când l-am văzut, am zis: «Băi, poate dă nebunul de la 80 de metri!» și am luat-o la fugă. Râdea toată echipa de noi. Pariul a fost pe 10.000 de dolari”, a spus Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

S-a întors roata! Cum s-a răzbunat Jay-Jay Okocha pe Sabin Ilie

La puțin timp după ce a pierdut pariul cu Sabin Ilie, nigerianul nu a ezitat să îl taxeze, la rândul său, pe atacantul român: „S-a revanșat, a auzit că vreau să-mi iau un ceas scump și a zis: «Vino la mine că am eu unul». Bineînțeles că mi-a dat unul fals la 25.000 de euro. Nu era problema de bani. Eram și prieteni de familie atunci. Amintiri frumoase… 

(n.r. – Cum ai ajuns la Fenerbahce?) Am ieșit golgheter în anul acela, m-au urmărit în finala Cupei României și m-a dus domnul Giovanni. Eram tânăr, 21 de ani. Chiar am jucat foarte bine la Fenerbahce. Jucam în față cu Elvir Bolic, atunci aveam voie doar patru străini”, a mai povestit fostul atacant în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

