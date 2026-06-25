Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”

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Tânărul Răzvan Radu este unul dintre transferurile efectuate de Dinamo în această vară, el urmând să se bată cu Raul Opruț pentru postul de titular în banda stângă. Adus din Liga 2, de la Metalul Buzău, el a fost crescut, de fapt, de rivala FCSB. Valentin Stan, antrenorul buzoienilor, a dat cărțile pe față despre jucătorul de 20 de ani.

Cum a caracterizat Valentin Stan, fostul antrenor al lui Răzvan Radu, transferul său la Dinamo

El se află deja în cantonamentul pe care Dinamo îl desfășoară în această perioadă în Polonia. Valentin Stan, fostul său antrenor de la Metalul Buzău, a spus totul despre cum va arăta cariera acestuia odată cu mutarea la echipa bucureșteană.

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„Eu cred că el va juca la Dinamo și Radu este o investiție în viitor, mai ales că va fi under în următorii doi ani. E o mutare și o idee foarte bună de a lua un jucător atât de tânăr și să îl pregătești să își crească nivelul, să ia contact cu ceea ce cere antrenorul. Este o gândire în avans și îi felicit. Noi am mai fost în contact și cu alte echipe din SuperLiga. Este un băiat educat și pe asta a crescut din punct de vedere sportiv. La noi a crescut mult și baza a avut-o și de la FCSB.

El își dorește mult să ajungă fotbalist și face sacrificii. A muncit mult, corect și cu disciplină de fier, cu puțini jucători tineri au. Am încredere în el mai ales de anul viitor, cred că va fi unul dintre underii buni din România. Are calitate și își dorește mult să reușească la Dinamo. Îi place să se antreneze și o face așa cum i se spune. Asta e foarte important. Eu cred că se va impune. Dinamo nu a făcut acest pas întâmplător”, a spus inițial Valentin Stan.

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Cum l-a pierdut FCSB, de fapt, pe Răzvan Radu

, a fost crescut de FCSB. El a avut șansa de a juca pentru echipa mare a fostei campioane a României, însă nu a fost dorit. Cel puțin asta susține Valentin Stan, care a explicat parcursul recent al fostului său elev.

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„Eu am zis tot timpul că are șanse să se întoarcă la FCSB, doar că ei pot aduce an de an jucători tineri buni și ei au considerat că nu face față la nivelul la care sunt ei și că au jucători mai buni. El și-a terminat junioratul, iar FCSB nu i-a ferit contract de senior. Asta s-a întâmplat. Și așa a ajuns la noi. Dacă FCSB ne-ar fi spus că îl vor înapoi, niciodată nu aș fi avut curaj să intru în negocieri cu ei din respect pentru Mihai Stoica.

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E de apreciat că ni l-au dat nouă și nici nu ne-au cerut banii pe grila de formare. Ei nu l-au vrut, deși eu am mai discutat situația lui. Ne-au spus că dacă vrem să mai împrumutăm jucători trebuie să plătim grila de formare, care a și crescut acum”, a mai declarat Valentin Stan, în exclusivitate pentru FANATIK.