Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”

este golgheterul SuperLigii. Bosniacul are 15 goluri, la egalitate cu Alex Dobre, de la Rapid. Sezonul trecut, Lukic, convocat la echipa națională pentru barajul din martie, a jucat la Universitatea Craiova, dar a fost departe de forma arătată în prezent.

Regretă U Craiova că l-a pierdut pe Jovo Lukic?

Jovo Lukic a ajuns în România în vara lui 2024, când Universitatea Craiova a plătit 400.000 de euro pentru transferul său de la Borac Banja Luka. Atacantul bosniac a rezistat doar un sezon în Bănie, el fiind cedat gratis la Universitatea Cluj. În tricoul „șepcilor roșii”,

„Vă explic foarte rapid și foarte ușor. Eu tot insist și cei care sunt cu mine și vorbim mai în detaliu despre fotbal, eu spun mereu că la nivelul ăsta, nu vorbim de primele 5 lingi, dar vorbim de campionate care sunt sub primele 5 ligi, eu nu spun niciodată despre un jucător, când fac scouting, că e foarte slab sau foarte bun. Spun dacă e potrivit pentru contextul acesta sau nu.

Pentru mine, context e un cuvânt care la fotbal înseamnă foarte mult. Sunt mulți jucători care au venit la Craiova sau la alte echipe și care nu au reușit, dar care au plecat la alte echipe și au făcut performanță. Asta nu înseamnă că la clubul anterior nu și-a făcut bine treaba sau că următorul club e mai bun. Vorbim de context. Cu cine joacă, ce stil de joc are.

Vorbind de Lukic, e un băiat super. E o calitate foarte importantă. Eu am lucrat cu el 7-8 luni și la nivel de implicare nu am ce să îi reproșez. Și chiar mă bucur că are rezultate. Merită! S-a comportat incredibil față de Craiova, chiar dacă aici nu a reușit. A fost și criticat de multe ori, dar el s-a comportat incredibil. (n.r. – E vreun regret că a plecat?) Nu, nu. Noi considerăm că am făcut tot ce puteam face legat de Lukic și de alții care au plecat”, a declarat Marios Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova are cel mai bun atac din SuperLiga

Echipa lui Filipe Coelho a terminat sezonul regulat pe locul 1 și are cea mai bună ofensivă din campionat. Nu mai puțin de 53 de goluri au marcat oltenii. 16 dintre aceste reușite le-au aparținut atacanților Stiven Nsimba (9) și Assad Al Hamlawi (7).

„Nu e niciun regret pentru că noi acum avem cea mai puternică și mai bună linie de atac din România. Îi avem pe Assad, pe Nsimba, pe Etim, pe Baiaram, pe Matei, pe Munteanu, care și el a început să joace. Deci suntem foarte mulțumiți de atacanții pe care îi avem”, a adăugat directorul sportiv al Universității Craiova.

31 de meciuri și 2 goluri a bifat Jovo Lukic la Universitatea Craiova

900 de mii de euro e cota de piață a bosniacului, conform transfermarkt.com