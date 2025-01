Cum l-a primit Sorin Cârțu pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! Imagini cu cei doi după episodul din 2022: „Nu vreau să-i mai aud numele”

, iar , tehnician care a mai lucrat la gruparea olteană în perioada august – decembrie 2022.

Mirel Rădoi, întâmpinat de Sorin Cârțu

Mirel Rădoi a sosit luni la baza de pregătire a oltenilor, unde s-a întâlnit cu președintele de onoare Sorin Cârțu. Cei doi s-au salutat și s-au îmbrățișat, semn că au lăsat în urmă conflictul din 2022.

„Pentru mine, ce s-a întâmplat în 2022 e un fapt încheiat. Eu nu trăiesc în trecut. Eu din trecut îmi iau doar ce îmi convine, restul las în urmă. Nu întâmplător sunt la 69 de ani, aproape 70, încă în fotbal”, declara Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu l-a întâmpinat pe Mirel Rădoi la baza de antrenament a Universității Craiova

Atunci, la finalul primului său mandat pe banca Universității, Mirel Rădoi l-a acuzat pe Sorin Cârțu că a destabilizat echipa cu criticile aduse în spațiul public.

„Dacă președintele clubului face astfel de declarații fără să vorbească cu mine, să vină în locul meu. Eu nu am zis că am ceva cu el, eu am spus că sunt lucruri care m-au deranjat și pe care nu le-am acceptat niciodată. Decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec eu și se vor lămuri. Ceilalți care stau sus și analizează jucătorii nu ajută, așa Craiova nu ajunge mai departe”, a declarat la acel moment tehnicianul.

Mirel Rădoi a avut o reacție și la adresa soției lui Sorin Cârțu, Silvia, care l-a criticat pe fostul selecționer pe rețelele sociale. „Din partea clubului și femeile au început să vorbească despre fotbal și când primesc prea multe semne, eu trebuie să fac ceva”.

După plecarea de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a antrenat trei echipe în zona Golfului, Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh și Al Jazira (ambele din Emiratele Arabe Unite).

Sorin Cârțu, extrem de dezamăgit după criticile primite de la Mirel Rădoi

Actualul președinte de onoare al Universității a avut la rândul său o reacție puternică la acel moment, în urma declarațiilor făcute de Mirel Rădoi. Fostul mare atacant a declarat atunci că nu mai vrea să audă de tehnician, pe care l-a caracterizat drept „o mare dezamăgire”.

„Vreau să spun că în această seară am trăit cea mai mare decepție din cariera mea. Un atac cu talpa din partea unuia la care am ținut fantastic de mult. Și îmi pare rău că am investit multe sentimente pentru Rădoi.

Sunt total surprins! E ultima dată când vorbesc despre el. Nu vreau să-i mai aud numele, nu vreau să-i mai pronunț numele, el la fel, să facă abstracție totală de mine. Să nu mă mai menționeze niciodată! E o mare dezamăgire pentru mine!

Sunt Sorin Cârțu, mi-am câștigat dreptul să vorbesc despre fotbal. Nu vii tu să-mi spui că mă uit la alt joc! Bă, băiatule, eu știu să fac analiza.

Niciodată nu m-am implicat! N-am fost la patru antrenamente ale lui Rădoi. La fel m-am comportat cu toți antrenorii. N-am vrut ca prezența mea acolo să le creeze vreun stres. De asta nu m-am dus la antrenamente, să nu creez o problemă.

Față de ce ai făcut în această seară, mi-e rușine de prestația ta la televizor, Mirel! Te-am iubit atât de mult! Sunt într-o stare de dezamăgire” declara Sorin Cârțu pentru pe 7 decembrie 2022, ziua în care Mirel Rădoi și-a dat demisia după un eșec contra lui FC Argeș în Cupa României.