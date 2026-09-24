Cum l-a ratat Dinamo pe Florinel Coman pentru doar 15.000 de euro! Dezvăluiri din Ștefan cel Mare

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a strălucit la FCSB, însă cariera sa putea arăta complet diferit. Înainte să ajungă la formația lui Gigi Becali, extrema a fost la un pas de Dinamo. „Câinii” au avut șansa să-l transfere, dar l-au ratat pentru doar 15.000 de euro.

„Foarte greu scotea Negoiță bani din buzunar”. Cum a ratat Dinamo transferul lui Florinel Coman

Înainte să ajungă la FCSB, Florinel Coman putea îmbrăca tricoul Dorin Irimia, fostul purtător de cuvânt al clubului din Ștefan cel Mare, a declarat că Gabriel Răduță, șeful centrului de copii și juniori la acea vreme, l-a propus pe atacant „câinilor”, iar transferul putea fi realizat pentru doar 15.000 de euro. Conducerea de atunci, în frunte cu Ionuț Negoiță, nu a dorit însă să facă investiția, pentru că nu exista garanția că tânărul fotbalist va confirma.

ADVERTISEMENT

„Cât a fost Gabi Răduță atunci director la copii și juniori, a încercat să aducă foarte mulți fotbaliști. Exemplu, Florinel Coman. Până să ajungă la FCSB, era la Farul. Tot o sumă modică, 15.000 de euro sau ceva în jurul acestei sume. Toți copiii buni jucau în Liga Elitelor și se vedeau cei care ies în evidență. Gabi Răduță îi ghicea foarte rapid, dar nu se materializau pentru că foarte greu scotea Negoiță bani din buzunar”, a spus Dorin Irimia, conform

Florinel Coman a scris istorie la FCSB! Două titluri a câștigat atacantul

Până la urmă, Florinel Coman a ajuns la FCSB în vara lui 2017 și a devenit unul dintre oamenii de bază a Extrema a petrecut șapte ani în tricoul roș-albastru. Cel mai bun sezon al său a fost chiar ultimul la FCSB. Coman a contribuit decisiv la câștigarea titlului în stagiunea 2023-2024 și a terminat campionatul cu 18 goluri, la egalitate cu Philip Otele în fruntea clasamentului marcatorilor.

ADVERTISEMENT

Evoluțiile excelente i-au adus și transferul în străinătate. În vara lui 2024, Coman s-a despărțit de FCSB și a semnat cu Al-Gharafa, în Qatar, după activarea clauzei de reziliere de cinci milioane de euro. Ulterior, internaționalul român a revenit în Europa și a evoluat sub formă de împrumut la Cagliari, în Serie A.