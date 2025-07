Cum l-a ratat Giovanni Becali pe Cristiano Ronaldo: “Mi-a cerut 100.000 de dolari cash și semna pe 2 ani”

Celebrul impresar român a dezvăluit recent cum l-a pierdut pe marele Cristiano Ronaldo, când portughezul era doar un puști. Oferta pe care agentul de jucători a refuzat-o și acum o regretă din plin.

Poveste uluitoare cu Giovanni Becali și Cristiano Ronaldo. Cum l-a pierdut pe jucătorul intrat în istoria fotbalului

, acolo unde a avut două staturi mondiale: Ricardo Quaresma și Cristiano Ronaldo.

Cei doi ar fi putut fi reprezentați de nimeni altul decât Giovanni Becali. Impresarul român a discutat personal cu ambii fotbaliști, însă nu a simțit la momentul respectiv potențialul lor. Ce sume cereau cei doi și cum au ajuns pe căi total diferite.

„Asta e ocazia vieții mele. Am ratat ocazia vieții mele în ceea ce privește business. Imensă, imensă. Și mi-a zis-o când am fost la finala cu Barcelona. El juca la Manchester. Și am luat hotel și erau păziți, mi-a făcut semn și mi-a zis: ‘Nu ai avut încredere’. Pleacă Loți la Sporting, Jardel termină la Galatasaray și vine la Sporting. Loți mă sufocă cu Marius Niculae să meargă la Sporting… acceptă în sfârșit Dinamo și îl iau.

Ajungem acolo, începe campionatul, dăduse și un prim gol Marius, cu Porto, într-un derby. La un moment dat, în primul an, mă cheamă Loți și zice: ‘Bă Giovanni, dacă ai timp, vino mă la un meci de-al meu să vezi. Doi jucători extraordinari. Un puști, care de-abia acum scoate ochii, îi deschide ochii, și unul care deja a intrat în formația mea de bază’. Ăla era Quaresma, țigan portughez. Nu există nație fără țigani. Eu le spun țigani, dar cu drag.

Și zice, am doi, am doi de n-ai văzut așa. N-ai văzut, da. Pe Quaresma l-a băgat, 40 de minute l-a scos. Făcuse pe acolo dribla prea mult, nu știu ce, pe Ronaldo l-a băgat la sfârșit, 3-4 minute. În sfârșit, înainte vorbisem cu Jardel, eu pe Jardel îl știam bine și de la Galatasaray, cu nevastă-sa care era fotomodel cu tare, nu știu ce, zic, Mario, după meci, vii cu ei.

Ne-am dus la hotelul din Lisabona, au venit ei, mi-am așezat, am mâncat, cu Cristiano, inclusiv Cristiano, Cristiano era un copil, nevinovat, la un moment dat a început discuția, cu ăsta, Quaresma zice: ‘Domnul Becali, eu vreau un Porsche Carrera’, care costa o 100.000 de dolari. Și Ronaldo zice: „Eu vreau 100.000 de dolari cash, îi dai lui mama și eu semnez procură pe 2 ani’. Amândoi, procură pe 2 ani.

Oferta refuzată de Giovanni Becali. Cum l-a pierdut pe Cristiano Ronaldo

Atât mi-au cerut… eu jucasem la cazino toți banii din casă pe vremea aia. Le-am zis să luăm un time-out, să ne vedem peste 2-3 săptămâni. După 10 zile mă cheamă Boloni și mi-a zis că Quaresma a venit la antrenament cu un Porsche Carrera 911. O fi fost altul care l-a finanțat pe Jorge Mendes, că pe timpul ăla Jorge Mendes nu avea bani. Și s-a dus cea mai frumoasă ocazie, nu-ți mai spun ce puteam face, că-l chemam pe Jean-Louis Dupont, avocatul care a făcut legea Bosman, care s-a luptat cu FIFA, totdeauna, cu Blatter, era dușmanul FIFA, un gigant din Liege, care a fost avocatul meu, m-a asistat la toate astea.

Îl chemam, făceam un birou la Lisabona și toți fotbaliștii ăștia care îi vezi pe sute de milioane care pleacă din Portugalia în Anglia erau ai mei, cu avocat, cu firma acolo, cu firma aici. Dar vezi tu, când pleci din țară și vii, și țara ta, și prietenii tăi, și cazinourile, și aia, nu mai mergeam acolo că erau aici. Și ce să-ți mai spun? Viață bună!

Era un copil, n-avea nici 16-17 ani înțelegi? Cine credea atunci? Trece un an, face 17 ani sau 18 ani și vine băiatul lui Ferguson și l-a transferat la Manchester United. Și de acolo a început. În 2002 mi se pare, l-am transferat pe Chivu la Ajax, 20003 chiar. L-am dus la Roma, pe Chivu, și juca Roma cu Manchester United. Ronaldo mai căpătase un și ceva de experiență acolo. Mi-era rușine când venea cu mingea spre careu, spre fundașii Romei. Au bătut cu 6-1, sau nu mai știu cum a fost. Înțelegi? Ăsta a fost Ronaldo care a avut probabil cea mai tare explozie.

El o să joace până la 44 de ani, pentru că el în casa lui are un alt preparator fizic care după ce face cu colegii mai face 1 oră sau 45 de minute la el acasă. În timp ce Georgina merge și ia pe bandă, el e acolo cu doctorul lui privat. Ronaldo știe minut de minut ce trebuie să facă. Și când trebuie să facă dragoste, și când trebuie să mănânce, și când trebuie să meargă cu mașina… Dar ce Ronaldo? Tot fotbalul portughez l-am ratat. Ia să stau eu aici, mă. Vorbeam spaniola, portugheza în 2 luni acolo, o învățam…”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

794 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în cariera sa (până la momentul redactării acestui articol)

40 de ani are Cristiano Ronaldo în acest moment