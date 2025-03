Cum l-a ratat Universitatea Craiova pe Gică Hagi! La ce facultate trebuia să ajungă „Regele” și ce notă ar fi luat la admitere

Gică Hagi ar fi putut să ajungă la Universitatea Craiova. „Maradona din Carpați” a fost convins de oficialii „juveților” să devină student și apoi fotbalist în Cetatea Băniei, însă Mircea Lucescu a intervenit când a aflat că „Regele” s-a înțeles cu oltenii.

Gică Hagi și transferul ratat la Universitatea Craiova! La ce facultate trebuia să ajungă „Regele”

Lupta pentru , Universitatea Craiova și Sportul Studențesc. „Regele” a semnat cu toate cele trei formații din Divizia A, însă dorința lui era să joace în tricoul „alb-albastru”.

Oficialii Universității Craiova l-au convins pe tânărul Gică Hagi să devină student la o facultate din Bănie și să îmbrace tricoul „juveților”.Legenda fotbalului românesc s-a pregătit intens pentru admitere, iar acest detaliu s-a observat la afișarea notelor.

Gică Hagi a fost declarat admis la Facultatea de Științe Economice din Craiova, cu cursuri la zi. „Regele” a obținut media 7,80, conform scriitorului Ion Jianu. La acea vreme, legenda fotbalului românesc a dat examene la analiză matematică, economie politică și geografie.

Vestea a ajuns și la urechile lui Mircea Lucescu, selecționer la naționala României și atunci. „Il Luce” a reacționat la ani distanță de la acel moment și a explicat de ce nu era de acord cu transferul lui Gică Hagi la Universitatea Craiova.

„Când Gică a intrat la facultate în Craiova, eu, ca antrenor al echipei naționale, am intuit că lui îi va fi foarte greu să joace alături de Balaci. Balaci era o personalitate deosebită, un om care atrăgea atenția asupra lui.

Nu i-ar fi permis altuia, deci nici lui Hagi să crească. Atunci, eu m-am dus la Nicu Ceaușescu și am insistat să-l aducă pe Hagi la Sportul. El mi-a ascultat argumentele și mi-a primis că o să intervină în acest sens”, spunea „Il Luce”.

Gică Hagi s-a transferat la ASE București

Gică Hagi a fost transferat la scurt timp de la Facultatea de Științe Economice din Craiova la ASE București și astfel nu a mai ajuns să joace pentru olteni. Într-un interviu din 2020, „Regele” a vorbit despre transferul ratat la Universitatea și a dezvăluit că oficialii oltenilor l-au „uitat” în aeroport.

„Eu am dorit să merg acolo. Am intrat la facultate în Craiova, dar până la urmă am ajuns la Bucureşti. Nu a fost o decizie a mea. Terheş stătea cu mine în cameră şi îmi spunea colega. Eu îi ziceam că merg la Craiova, ce colega.

M-au aşteptat cei de la Sportul la aeroport, cei de la Craiova nu au venit. Mergeam în pregătire cu cei care mă aşteptau. Au venit ei, m-am urcat în maşină şi am plecat în cantonamentul din Italia. Sportul Studenţesc era o echipă frumoasă. Nu a existat presiune acolo, se trăia frumos”, spunea Gică Hagi.

Dezvăluirile lui Sorin Cârțu: „Au fost intervenții”

Sorin Cârțu a vorbit recent despre transferul ratat al lui Gică Hagi la : „Hagi a dat la facultate la Craiova și urma să plece cu noi în pregătire. Atunci nu prea existau transferuri între cluburi, doar dacă aranjau primii secretari.

Nu exista că e la final de contract și pleacă, aveai contractul pe viață. Hagi a venit, se aranjase că ia la facultate, iar dacă lua la facultate erai obligat să-i dai dezlegarea. Au fost intervenții. Îți dai seama cum a fost, l-au scos din examen, a scris de pe carte și gata.

Sportul Studențesc a zis: «Noi am vrut să fie la noi și Hagi, și Balaci». În iarna lui 1983 s-a și accidentat Ilie. Nu se punea niciodată problema să faci schimbul ăsta, Hagi – Balaci”.