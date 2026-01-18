Cum l-a resuscitat Bogdan Andone pe fotbalistul naționalei: „I-am zis că de mâine nu mai face parte din lot!”. Comparație cu revelația Yanis Pîrvu

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone, fără îndoială antrenorul momentului în prima ligă, a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, cum l-a resuscitat și i-a dat un imbold serios în carieră unui fotbalist al naționalei României.

Rolul pe care l-a avut Bogdan Andone în cariera unui fotbalist al naționalei României

În urmă cu un an, FC Argeș avea emoții în privința revenirii pe prima scenă fotbalistică internă. Avea apoi să fie preluată de Bogdan Andone (51 de ani), iar soarta clubului din Trivale s-a schimbat radical. Piteștenii au promovat fără emoții, iar acum se bat cu șanse uriașe pentru un loc în top 6 și implicit în play-off.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul care tocmai a învins pe deplin meritat pe FCSB (scor 1-0) a vorbit, printre altele, și despre rolul pe care l-a jucat în cariera unui actual internațional. E vorba de Deian Sorescu, un jucător chemat în dese rânduri și de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.

Pe când antrena la Timișoara, în liga secundă, Andone s-a confruntat cu ”mofturile” lui Deian Sorescu. A avut, din fericire pentru jucător, o reacție pe cât de severă, pe atât de eficientă pentru cariera actualului fotbalist de națională. Pentru a-l aduce cu picioarele pe pământ, și să aibă o discuție cu tatăl său. Totul s-a reglat, Sorescu a ascultat și apoi s-a transferat la Dinamo.

„Vă spun un scurt episod. Cu Sorescu la Timișoara, după un sezon de toamnă foarte bun la liga a doua, cred că avea 12 goluri, tot ca junior. În iarnă, când au început pregătirea și apoi când a început returul, a venit pe vârfuri. Adică tot ce a fost în toamnă, bun, munca lui, dârzenia lui, tot ce a făcut, a venit total schimbat.

În acel moment l-am chemat, am avut o discuție cu el. Nu s-a întâmplat nimic. La un meci amical l-am scos de pe teren și i-am zis că de mâine nu mai face parte din lot. A doua zi a venit tatăl lui. Acesta e un om extrem de serios, de muncitor, șofer de TIR. A vrut să discute cu mine. Și m-a rugat să-l reprimesc la echipă și în momentul în care ridică capul din pământ sau răspunde ceva, să-l sun pe el. Și de acolo se ocupă el.

L-a chemat și pe Sorescu. Am avut o discuție în trei, a doua zi a revenit la echipă. A avut un sezon de primăvară senzațional și în vară s-a transferat la Dinamo. Deci aici totul pleacă de la muncă. De la cât de mult îți dorești”, a povestit Andone.

Comparație între Deian Sorescu și revelația Yanis Pîrvu

Bogdan Andone a mers mai departe și a făcut o comparație cu Yanis Pîrvu. , că impresionează prin tenacitate și dârzenia sa.

„Yanis este un băiat extraordinar de muncitor și de tenace. Eu n-am întâlnit în cariera mea, nu știu, poate un alt jucător să aibă tenacitatea și dârzenia lui în antrenament, în muncă. Poate Sorescu. Sorescu când l-am avut la Timișoara. Și exact profilul acesta și e și Yanis. Profil de jucător bătăios, muncitor. Nu cedează absolut nicio secundă. Deci eu n-am întâlnit așa ceva. Nici la antrenamente, nici în jocuri.

Și mă bucur că a reușit să marcheze, pentru că aici era capitolul la care el suferea puțin, finalizarea. A ratat, a avut multe situații în acest campionat, poate mai clare ca situația de ieri, dar e de înțeles, pentru că la 17-18 ani să joci meci de meci la o echipă de prima ligă, nu e simplu”, a spus antrenorul piteștenilor.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă îi vede un viitor important lui Yanis Pîrvu,, ținând cont că are doar 18 ani?, Andone a spus: ”Dacă el își menține această etică a muncii și această determinare și în antrenament și în jocuri, bineînțeles, cu siguranță da”.