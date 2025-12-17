Cum l-a revitalizat o rivală pe fotbalistul cedat gratis de Universitatea Craiova! Atacantul rupe plasele în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Sub comanda lui Cristiano Bergodi, U Cluj a revenit în lupta pentru play-off. În prezent, ardelenii sunt pe locul 7, la egalitate de puncte cu Oțelul, poziția a 6-a. În ultimele șapte etape, echipa a înregistrat cinci victorii, o remiză și un eșec. Care sunt concluziile lui Radu Constantea, președintele clubului, înaintea ultimului meci din anul 2025.

Ce obiectiv are U Cluj în sezonul 2025-2026

Radu Constantea anunță că obiectivul lui U Cluj este calificarea în top 6 și anticipează o luptă crâncenă, care se va încheia în etapa a 30-a.

“Suntem mulțumiți, am reușit să stabilizăm echipa. Am avut un început de sezon mai prost, coroborat și cu eliminarea foarte prematură din cupele europene. Cred că ne-a afectat destul de mult acea eliminare. Momentan, sigur, suntem mulțumiți de această evoluție. Până la urmă important este să acumulăm cât mai multe puncte. Acesta a fost obiectivul (n.r. play-off) de când am început sezonul.

Încercăm reducem din diferență față de echipele din fața noastră. Mai sunt zece meciuri și lupta e strânsă. Sunt șase, șapte echipe acolo, pe unul, două locuri. Deci va fi extrem de strâns și de dificil. Dacă reușești să legi câteva victorii echipele prind încredere. Sunt multe meciuri în care aceste șase, șapte echipe joacă între ele, adică cred că lupta va fi până în ultima etapă”, a spus Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Radu Constantea despre meciul cu Farul

În ultima etapă, U Cluj a reușit o , la Ploiești, unde se câștigă foarte greu. Radu Constantea așteaptă un rezultat similar și cu Farul, în ultimul meci din 2025.

“Cumva poate eram mulțumiți și cu un punct, știam că e un meci foarte greu. Dar, până la urmă, trei puncte extrem de importante și sunt mulțumit. Mai avem ultimul meci și sperăm să reușim să câștigăm cu Farul. Atunci cred că putem spune că am revenit în lupta pentru play-off. E un meci extrem de important”, a mai spus conducătorul “șepcilor roșii”.

Care e secretul lui Jovo Lukic, golgheterul echipei

Președintele lui U Cluj a vorbit și despre . În Ardeal, bosniacul a prins aripi și este golgheterul echipei, cu 11 goluri marcate în toate competițiile.

“A prins încredere de la început, a jucat multe minute. S-a adaptat foarte bine. Diferă, știți foarte bine, jucătorii de la o echipă la alta. Cum te adaptezi, cum te integrezi. Cred a reușit să marcheze destul de repede la începutul sezonului cu Metaloglobus și i-a dat încrederea necesară”, a mai spus conducătorul lui U Cluj la FANATIK SUPERLIGA.