Cum l-a salvat Giovanni Becali pe un campion mondial din „ghearele” Poliției. Povești fabuloase din cazinou cu Gigi Becali, Pițurcă și miliardarul Elveției 

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În direct la emisiunea ”Giovanni Show”, Ioan Becali, 73 de ani, a dezvăluit povești fabuloase din anii 90. Cum l-a ajutat celebrul impresar pe un campion mondial să scape de Poliție, de două ori. Totul s-a întâmplat pe aeroportul Băneasa, apoi la cazinou. Uimit de cele experimentate în București, fotbalistul a povestit, când a ajuns în Germania, ceea ce a pățit în România.

Campionul mondial, salvat din „ghearele” Poliției de Giovanni Becali: „Era să facă în pantaloni de frică!”

Giovanni dezvăluie faptul că avea un Mercedes ”dotat” cu unele elemente specifice mașinilor de Poliție. Primul care a fost șocat de ”dotările” vehiculului a fost legenda lui AC Milan, Franco Baresi. ”Și când am dat drumul (n.r. la sunet) Franco Baresi a zis ‘Aoleu, Aoleu, Poliția!’ / ‘Stai, bă că noi suntem’”, i-a spus impresarul fotbalistului italian.

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Ioan Becali ajunge apoi cu istorisirea la momentul în care, pe Aeroportul Băneasa, ajunge Günter Netzer. Campion mondial cu Germania de Vest în 1974, acesta înainte de a ajunge pe mâna Poliției. ”Günter Netzer pe care îl vezi aici acum. Vine cu o sumă de bani la aeroport, că și juca cazinou. El numai cazinou. Și avea o sumă de bani și a venit la aeroport la Băneasa. Atunci intrai, că cine te controla? Și la Băneasa un polițist îi zice să deschidă geamul. Deschide el geamul. Și el când a văzut atâția bani pe care îi avea acolo. Și-o fi zis ‘Doamne, neamț cu bani’. Se temea că îl întreabă de unde-s banii, cum e, ce e.

Și ăla (n.r. când îl vede pe Ioan Becali) zice ‘a, domnu’ Becali, scuzați-mă!’. Zice: ‘Faceți stânga!’. Ăsta era Vestul Sălbatic de atunci. Și a povestit în Germania a povestit la toată lumea, a zis ‘Bă, să fac în pantaloni, nu altceva’. A zis Netzer, Günter Netzer. Ce frică avea. Îmi zicea: ‘Nenorocitule, să mă faci să fac în pantaloni‘”, povestește Becali.

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Cum l-a salvat Giovanni Becali a doua oară pe Günter Netzer

Nu a fost prima dată când Gunter Netzer era ajutat de Giovanni Becali să scape de rigorile legii. Într-o dimineață, când a dat să plece din cazinou, cu o sumă uriașă asupra sa, a fost din nou oprit de Poliție. La fel ca la aeroport, a intervenit din nou Ioan Becali și lucrurile s-au rezolvat într-o clipă.

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”După aia mă trezește într-o dimineață, altă dată când vine, mă trezește la 7:00 dimineața. Avea avionul, să plece la Zurich. El făcea publicitate la Telesport. Telesport era al unuia Luthi (n.r. Cesar W. Lüthi, decedat în 2002, la 71 de ani), cel mai bogat om din Elveția. Gunter Netzer, da. Are 80 de ani acum. A împlinit. Da. Că i-am dat telefon după aproape 17, 18 ani.

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Îmi spune: ‘unde ești tu?’ Îi zic: ‘dorm, m-ai trezit din somn’. El: ‘am 40.000 de euro și ăsta nu mă lasă. Zice de unde am banii, că n-am luat chitanța de la cazino. Eu: ‘Ia dă-mi-l, mă, pe domnul de acolo. Îl dau pe domnul de acolo. ‘Bă, frate…’, / ‘A, domnul Becali’. ‘Bine, domnule. Hai, dă drumul’. Și el povestea mai departe, în Elveția”, dezvăluie Giovanni.

Giovanni Becali, povești cu Gigi Becali, Pițurcă și un miliardar din Elveția în cazinou

În România, la cazinou, avea să ajungă și celebrul Cesar W. Lüthi. Giovanni Becali povestește că acesta suferea de o boală gravă și trebuia să poarte o mască de oxigen. Cu masca pe față, acesta juca și la cazinou. și cu Victor Pițurcă.

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”A venit cu Luthi. Era milionarul, miliardarul Elveției. Și l-a adus aici să vadă contractele. Și ăla de-abia respira, avea o mască, o mască, mască montată, nu putea fără mască, era cu oxigen. Era pe, da. Și ne-am dus la cazino, ăla cu mască. Și eu, Gigi, Pițurcă cu mine acolo, cutare. Și când ia ăla niște bani așa… Și Gigi a crezut că o să-i ia. Că n-avea Gigi bani atunci, pe timpul ăla. Și ăsta zice ‘Ăștia sunt banii mei’. Ce-i lua Gigi 2000, 3000 că erau banii încurcați pe acolo. Avea mai vreo 80, 83 de ani. Juca 30.000, 50.000, cât vrea el”, mai spune Ioan Becali.