Cum l-a sărbătorit Nadia Comăneci pe soțul ei, Bart Conner, care a împlinit 67 de ani. Cadou special pentru fostul gimnast american

A fost sărbătoare mare în familia Nadiei Comăneci. , fosta mare gimnastă și-a sărbătorit soțul. Bart Conner a împlinit 67 de ani și a avut parte de o surpriză frumoasă.

L-a dus la concertul formației favorite

Mai întâi a fost sărbătorit la Academia de Gimnastică pe care o deține împreună cu Nadia în Oklahoma City. Au fost prezenți toți antrenorii de acolo, care i-au oferit un tort și i-au cântat la La Mulți Ani.

Bart a fost sărbătorit și acasă. Nadia și fiul lor, Dylan, i-au oferit un alt tort. Dylan Paul, singurul copil al cuplului, a împlinit 18 ani în luna iunie și este pasionat de sport. Nu de gimnastică, ci de motociclism.

După petrecerea de acasă, Nadia i-a făcut cadou soțului ei o ieșire la concertul preferat al formației sale. Ei au ascultat muzica celor de la Chicago Band, una dintre legendarele formații rock ale Americii, înființată în 1967. Un cadou de suflet pentru Bart, care este născut în Illinois, aproape de Chicago. El s-a mutat în Oklahoma, după ce a aboslvit facultatea acolo.

Sunt căsătoriți din 1996, iar nunta a avut loc la București

Nadia și Dylan sunt soț și soție din 1996. Ei s-au cunoscut însă în adolescență, la un concurs de gimanstică. S-au regăsit peste ani, după ce Nadia a fugit din România și a ajuns în SUA. Nunta lor de la București a fost transmisă îndirect la televizor, iar nașii cuplului au fost Adrian și Dana Năstase.

„Timp de un an după plecarea mea din România, am fost doar buni prieteni. Vorbeam foarte des la telefon. Aveam în comun pasiunea pentru gimnastică și dorința de a rămâne în această lume a sportului. Astfel că, în urma unei propuneri, am început să particip la show-uri demonstrative de gimastică, produse de Paul Ziert, antrenorul și impresarul lui Bart.

Bart e medaliat cu aur la JO de la Los Angeles 1984

Așa am reușit să ne regăsim și să ne apropiem. La un moment dat, am ajuns în Oklahoma și am început să îl ajut la academia de gimnastică. Relația noastră s-a dezvoltat în timp și astăzi sunt fericită că avem o legătură puternică și o familie minunată”, a dezvăluit Nadia Comăneci, pentru revista Viva.

Bart Conner a fost membru al extraordinarei echipei masculine de gimnastică a SUA, care a câştigat două medalii de aur la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles.