Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să cheltuie bani cu procesul lui Cosmin Tudoran

Cosmin Tudoran, un tânăr de 20 de ani din București, l-a agresat pe stradă, săptămâna trecută, pe un livrator de mâncare originar din Bangladesh. Tudoran l-a lovit cu pumnul în față pe asiaticul care se afla pe un scuter și a strigat: „Mergi în țara ta!”. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Cosmin Tudoran și prietenul său au fost găsiți în parc cu cuțite asupra lor

și i-a atras atenția președintelui Nicușor Dan, care a declarat că „infracțiunile motivate de ură constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății românești”. În presă s-a dezvăluit că Cosmin Tudoran ar fi un copil instituționalizat, care a crescut fără părinți. Numele lui Cosmin Tudoran apare într-un dosar penal, ca intimat, într-un dosar înregistrat pe 16 octombrie 2024, al cărui obiect este „confirmare renunțare urmărire penală”.

Conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, alături de Tudoran a mai figurat un prieten al său, J.R.A. S-a reţinut că, în data de 21.04.2024, în jurul orelor 13.40, numiţii Cosmin Tudoran şi J.R.A. au fost depistaţi în Parcul IOR, în zona locului de joacă skate-park, având asupra lor un cuţit tip karambit cu plăsele de culoare neagră, lama multicoloră, curbată, cu o lungime de aproximativ 8 cm, respectiv un pumnal tip box metalic pentru pumn.

Pe rol se afla soluţionarea cauzei penale având ca obiect confirmarea soluției de renunţare la urmărirea penală dispusă prin ordonanţa din data de 11.10.2024 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. În motivarea soluţiei, procurorul a arătat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a se dispune renunţarea la urmărire penală, fiind aplicabile disp. art. 318 C.p.p. şi nu există interes public în urmărirea faptei.

Astfel, referitor la conţinutul faptei, împrejurările concrete de săvârşire a faptei, modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit, analizând aceste dispoziţii „in concreta”, raportat la prezenta cauză penală, s-a apreciat că nu este oportună angajarea resurselor statului în vederea continuării cercetărilor şi tragerii la răspundere penală a autorului infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Procurorul a arătat că nu există un interes public care să justifice urmărirea faptei lui Cosmin Tudoran

Având în vedere mijloacele de probă administrate în cauză, s-a constatat că se confirmă existenţa unei infracţiuni de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, însă raportat la împrejurările concrete ale faptei, la modul şi mijloacele de săvârşire (în timpul zilei, fără folosirea acestora), la urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii (crearea unei stări de pericol pentru relaţiile privind convieţuirea socială), la gravitatea faptei, la eforturile depuse de organele de urmărire penală pentru desfăşurarea procesului penal, precum şi raportat la existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse prin săvârşirea infracţiunii, constat că fapta a adus o atingere minimă valorilor sociale ocrotite prin textul de lege şi că nu există un interes public care să justifice urmărirea acesteia.

De asemenea, s-a apreciat de către procuror că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art. 318 alin. 1 C.p.p., respectiv că legea sancţionează fapta cu pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult un an, motiv pentru care urmează a se dispune renunţarea la urmărirea penală în privinţa infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Judecătorul a reţinut că pentru infracţiunii de portul sau folosirea fară drept de obiecte periculoase, ce a făcut obiectul urmăririi penale, legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an, astfel că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 318 alin. 1 C. proc. pen.

În ceea ce priveşte temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară a reţinut că procurorul a realizat o analiză judicioasă a criteriilor de apreciere a interesului public în urmărirea faptei pe care judecătorul şi-o însuşeşte în totalitate şi, faţă de conţinutul şi împrejurările concrete, modul şi mijloacele de săvârşire, urmările produse care nu relevă o periculozitate sporită, şi costurile disproporţionate pe care le-ar crea efectuarea în continuare a procesului penal, în mod corect, s-a apreciat că nu există interes public în urmărirea faptei.

Instanța a dispus confiscarea cuțitelor

În raport cu aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară a constatat că soluţia dispusă de procuror este legală şi temeinică, astfel că cererea formulată va fi admisă şi se va dispune confirmarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 3 pe 19 noiembrie 2024. Pe 23 decembrie 2024, la aceeași instanță a fost înregistrat un alt dosar penal, a cuțitului găsit asupra lui Cosmin Tudoran și a pumnalului tip box găsit asupra lui J.R.A.

Instanța a arătat că referatului întocmit de către procuror i-a fost ataşat dosarul de urmărire penală al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. În drept, judecătorul a reţinut că, în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărire penală şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, ordonanţa de clasare, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni competenţa, potrivit legii, să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. 4 C.p.p. ori, după caz, la art. 340 C.p.p., sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În contextul în care soluţia de clasare este definitivă, astfel cum se menţionează în adresa de înaintare către judecătorul de cameră preliminară, iar cuţitul cu mâner din plastic, de culoare neagră, aproximativ 10 cm și lama din metal, multicoloră, cu lungimea de aproximativ 10 cm ridicat de la numitul Cosmin Tudoran și pumnalul tip box, din metal, de culoare neagră, de aproximativ 10 cm ridicat de la numitul J.R.A. și depuse la camera de corpuri delicte conform dovezilor nr. 1216588 și nr.1216589 din 21.04.2024, reprezintă bunuri a căror deţinere este interzisă de lege, se va dispune confiscarea acestor bunuri. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 3 pe 10 februarie 2025.