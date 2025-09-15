Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri

Poliţiştii din Dolj au instituit o zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova după incidentul violent petrecut sâmbătă, în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au fost rănite. Surse din cadrul anchetatorilor au arătat că era vorba despre un conflict mai vechi, care datează de când o nepoată a interlopului Fane Banu a fost promisă de soție unui membru al clanului condus de Viorel Parnică, zis Levier.

Instanța a arătat că nu există interes public asupra faptei

Fata, pe care s-ar fi plătit 50.000 de euro, s-a întors acasă după ce a fost bătută de soț, iar familia acestuia a cerut ca banii să-i fie returnați. Un stabor a stabilit că datoria trebuie achitată, dar acest lucru nu s-a întâmplat, . Conform surselor Gândul, Manuel Adîr, fiul lui Levier, a scos cuțitul și i-a atacat pe Fane Banu și pe fiul său, Auraș. Tatăl, grav rănit, a fost reanimat la Spitalul Județean de Urgență Craiova, însă fiul său a fost declarat mort.

Manuel Adîr, care practică sporturi de contact, a fost cercetat penal, iar numele său apare într-un dosar al cărui obiect este „confirmare renunțare urmărire penală”, înregistrat pe 2 iulie 2024 la Judecătoria Craiova, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar sa arată că, la data de 18.11.2023, în jurul orei 23.35, organele de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au efectuat o acțiune pe linia prevenirii și combatere a faptelor antisociale (Blocada), ocazie cu care a fost depistat suspectul Manuel Adîr în incinta unei săli de jocuri, purtând fără drept asupra sa un cuțit cu lungimea totală de 29 cm, din care lama de 14 cm.

Instanța a arătat că fapta suspectului Manuel Adîr de a purta asupra sa un cuţit cu lungimea totală de 29 cm, din care lama de 14 cm, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Potrivit art. 318 C.proc.pen., în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.

În dosar se arată că interesul public se analizează în raport de conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei; modul şi mijloacele de săvârşire a faptei; scopul urmărit; urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii; eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia; atitudinea procesuală a persoanei vătămate şi existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.

S-a arătat că Manuel Adîr a depus eforturi eforturi pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii

S-a mai menționat că, atunci când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

Instanța a mai menționat că ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală se comunică în copie, după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părţilor, suspectului, persoanei vătămate şi altor persoane interesate şi se transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

În dosar s-a mai notat că judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea persoanelor prevăzute la alin. (12), precum şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei de renunţare la urmărirea penală. În speţă, judecătorul de cameră preliminară a reţinut că cererea Parchetului a fost depusă în termenul de 10 zile impus de articolul 318 Cod procedură penală.

Legea prevedea o pedeapsă de 1-3 ani închisoare

De asemenea, s-a constatat că pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, pedeapsa închisorii prevăzute de lege este de 1-3 ani închisoare sau amendă, fiind inferioară limitei de pedeapsă de 7 ani închisoare, prevăzută de art. 318 Cod pr. pen.. Privitor la criteriile de apreciere a interesului public, și nu a creat vreo stare de temere persoanelor care se aflau în interiorul sălii de jocuri, fapta fiind astfel de o gravitate redusă.

Prin urmare, se apreciază că ar exista o disproporție vădită între cheltuielile pe care le-ar impune desfășurare procesului penal și gravitatea urmărilor produse, interesul societății nejustificând angrenarea de resurse investigative pentru tragerea la răspundere penală a suspectului, se specifică în dosarul consultat de FANATIK.

De asemenea, s-a mai arătat că judecătorul are în vedere persoana suspectului, care are vârsta de 19 de ani, a absolvit 10 clase și nu este cunoscut cu antecedente penale, acesta a manifestat căință pe parcursul urmăririi penale, a recunoscut și a regretat fapta comisă, fiind de acord cu prestarea de muncă neremunerată în folosul comunităţii, astfel că în mod corect s-a dispus soluţia de renunţare la urmărirea penală. Această decizie a fost luată de Judecătoria Craiova pe 18 septembrie 2024.