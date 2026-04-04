Cum l-a “spălat” CCA pe Radu Petrescu, arbitrul care a făcut gafa anului în fotbalul românesc. Cadou de 3000 de lei înainte de Florii

Radu Petrescu a comis o eroare impardonabilă la meciul dintre Petrolul și FC Argeș, scor 2-1, disputat în etapa a 27 a Superligii. Partida a avut loc pe 13 februarie și a generat un scandal monstruos, care părea că va pune capăt prezenței pe teren a arbitrului bucureștean în acest sezon.

Radu Petrescu a comis gafa anului la Petrolul – FC Argeș

El a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă, încercând să acopere o eroare cu alta. Prestația lui Radu Petrescu a generat inclusiv o reacție de la Kyros Vassaras, care are ieșiri publice destul de discrete. Șeful CCA l-a criticat fără menajamente pe Petrescu.

„În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat”, a spus Kyros Vassaras, pentru frf.ro.

Kyros Vassaras l-a criticat public

„În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a mai spus Kyros Vassaras.

Arbitrul își face revenirea prin camera VAR

Deși se părea că Radu Petrescu nu va mai fi văzut prea curând în Superliga României, arbitrul revine în această etapă. Nu va oficia ca central, dar a fost inclus în brigada de arbitri de la meciul Oțelul – Hermannstadt. CCA îi face reintrarea, după șase săptămâni, la VAR.

Petrescu va analiza fazele din cabină, acolo unde va fi și Cătălin Popa. Un arbitru VAR primește 3.000 de lei pentru fiecare meci. Meciul de la Galași este programat azi, de la ora 15.00, și va fi condus de Andrei Florin (Târgu Mureş – Mureş), asistenți fiind desemnați Vodă Alexandru (Alba Iulia – Alba) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova – Dolj).

Gafeurul a lipsit doar cinci etape

Ținând cont că Superliga a fost întreruptă pentru meciurile echipei naționale, Radu Petrescu a lipsit practic doar cinci etape din competiție. Eroarea lui din luna februarie a determinat o reacșie fără precedent a lui Dani Coman. Președintele celor de la FC Argeș a izbucnit la adresa arbitrului bucureștean.

”Eu nu înțeleg expresia asta, că a întors Petrolul scorul. Radu Petrescu a reușit să o învingă pe FC Argeș. Petrolul nu ne-a pus probleme cât ne-a pus Radu Petrescu. Problema e că-și bat joc de noi și de munca noastră. Atunci ne mai miră dacă se întâmplă ca atunci cu Ganea.Își bat joc de noi. Să ne spună direct, n-aveți loc de play-off și gata. Și-au bătut joc de noi. Chivulete și Petrescu, uite ce ne-au făcut. Spuneți voi, că ați văzut la televizor.

Dani Coman a cerut 40 de etape de suspendare

I-am cerut explicații, dar el nu poate vorbi, că e prea mare. Nu există niciun fault, nicio atingere. Să nu mai zică, noi jucăm direct în play-out dacă e. Câte etape de suspendare trebuie să-i dea după meciul ăsta lui Radu Petrescu? Că și-a bătut joc. Se poate distruge un club din cauza idioțeniilor lui. Ce a fost la faza aia?

(n.r. că n-ar fi fost fault înainte) Jucăm fotbal prin compensare? Eu aș vrea să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alții. Ce să le zic băieților în vestiar, că și-au bătut joc de noi? Cum mă duc în fața lor? 40 de etape de suspendare să-i dea! Să vadă meciul alături de Chivulete și să-i dea și ăluia tot 40 de etape. De aia vă spun, că nu e întâmplător. Am tăcut că am bun simțit, dar nu poate să mă ia de prost.

Gol valabil și viciere de rezultat, ce să mai. Ne ajută să-l suspende, ca să mai terminăm cu oamenii ăștia ai altora. Eu ies mâine din fotbal, ce pot să-mi facă? Ce bătălie, asta e bătălie? Asta e loialitate. Să se lase de arbitraj, că au făcut destule. Suntem în 2026”, a declarat Dani Coman.

Acesta a fost la centru la partida dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești, din Cupa României, varianta județeană. Meciul, disputat la începutul lunii martie, s-a încheiat cu o victorie clară a oaspeților, 7-2, care s-au calificat astfel mai departe.