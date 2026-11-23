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Nicu Stanciu a semnat cu U Cluj, FANATIK. Preşedintele „şepcilor roşii”, Radu Constantea, a dezvăluit pentru publicaţia noastră culisele acestui transfer, mijlocaşul .

Culisele transferului lui Nicu Stanciu la U Cluj! Ce rol a avut Alex Chipciu

U Cluj a demarat discuţiile în primăvară şi decisivă a fost dorinţa jucătorului de a se întoarce acasă. Chiar dacă pe fir au intrat FCSB şi Universitatea Craiova, Stanciu a semnat cu U Cluj, dar nu va fi în top trei salarii din SuperLiga. Radu Constantea a dat toate detaliile mutării, dar şi şansele ca Andrei Burcă să ajungă la U Cluj sau zvonurile privind numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică:

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Felicitări pentru transferul lui Nicu Stanciu! Care e povestea acestei mutări, vehiculată de multă vreme?

– Discuțiile au început undeva prin martie-aprilie, când am sondat această posibilitate. Ea putea să stea în picioare doar în varianta în care el ar fi decis să se întoarcă înapoi acasă, în România, să pună familia pe primul loc, să fie aproape de familie, și atunci era clar că, și prin evoluția proiectului nostru din ultimii ani, mă refer și din punct de vedere sportiv, dar și din punct de vedere financiar, a luat în calcul această variantă de a se întoarce acasă. Pentru că e clar că din punct de vedere financiar nu puteam concura cu nicio ofertă din China sau inclusiv cu o ofertă din România, de la echipele de top, de la rivali. Pentru noi era clar că dacă va decide să se întoarcă în România, atunci va lua în calcul Universitatea Cluj din perspectiva și a apropierii față de familie și de casă.

V-a îngrijorat puțin faptul că pe fir au intrat FCSB și Universitatea Craiova, pentru că ambele au declarat că îl doresc pe Stanciu?

– Da, cu siguranță că am avut anumite semne de întrebare dacă vom reuși să-l convingem, dar în același timp eram conștienți că dacă va decide să se întoarcă în România, atunci Universitatea Cluj e prima opțiune, nu din prismă financiară, ci din prisma apropierii față de Alba Iulia și, în același timp, și de relația foarte bună de prietenie pe care o avea cu Alex Chipciu. Din punctul său au fost câteva argumente pe care le avea. Pentru noi era clar că dacă decide să nu-și prelungească contractul în China, atunci Universitatea Cluj este prima opțiune.

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Ce salariu va avea Nicu Stanciu la U Cluj: „Cred că este pe locul 3-4 în SuperLiga”

S-a vorbit foarte mult de salariul pe care îl poate oferi U Cluj, de condițiile pe care i le puteți dumneavoastră oferi. Este cel mai bine plătit jucător din SuperLiga?

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– Nu, acuma eu nu știu cifrele oficiale, dar cel puțin ce-a mai apărut așa în presă în ultimele luni, nu cred că este în top 3 jucători cei mai bine plătiți. Cred că pe acolo, locul 3-4. A fost și el conștient că noi avem un anumit nivel de salarizare și o limită a bugetului pe care o avem. Am făcut și noi un anumit sacrificiu, e clar, dar cred că este un salariu și din perspectiva noastră, a clubului, foarte bun în raport cu nivelul lui Stanciu.

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Există și anumite prime pentru obiectiv, care să compenseze salariul mai mic pe care îl încasează?

– Nu, surprinzător, are aceleași prime ca și ceilalți coechipieri din perspectiva primelor de obiectiv, pentru că ăsta e un principiu al nostru. Întotdeauna am avut acest obiectiv de a nu stabili neapărat să aibă prime diferențiate.

Vine Mirel Rădoi la U Cluj?! Anunţ oficial

Se schimbă obiectivul odată cu venirea lui Stanciu? Adică U Cluj îşi propune câştigarea titlului?

– Clar că e un proces acesta și pentru un club ca și Universitatea Cluj, care în ultimii ani a crescut, și proces înseamnă până la urmă să te și bați și de multe ori să nu reușești. Încercăm an de an să ne întărim echipa, să creștem atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar. În continuare, principalul nostru obiectiv e de a ne stabiliza acolo în primele patru-cinci echipe constant din România, adică de a ne califica în play-off, și sigur, după ce începe play-off-ul, dacă vom fi acolo, începe un nou campionat. La fel cum am văzut și anul trecut, dacă reușești să începi bine acel mini-campionat, ai șanse reale de a te bate acolo sus, și unul dintre obiective e participarea într-o competiție europeană, dacă ne vom califica în play-off.

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Zvonurile privind o eventuală venire a lui Mirel Rădoi cum le comentați, la echipă?

– N-a fost niciodată nicio discuție cu Mirel Rădoi și, repet, nu s-a pus problema ca să vină un alt antrenor. Suntem foarte mulțumiți de munca pe care o face Cristiano Bergodi și de rezultatele pe care le avem cu el, așa că n-au fost, au fost doar speculații.

Andrei Burcă, o nouă lovitură pentru U Cluj: „Dacă se întoarce în România avem un atu”

În ceea ce privește transferul lui Burcă, ce șanse există în momentul ăsta?

– Da, lucrurile-s destul de simple. Adică e clar că el are finala Cupei Chinei de disputat, urmează cred că să aibă discuții finale cu cei de acolo. Dacă va alege să-și prelungească contractul sau să rămână în China, e clar că nu avem nicio șansă din punctul ăsta de vedere. Dacă va decide să se întoarcă în România, cred că suntem la fel ca și în cazul lui Nicușor Stanciu: avem un atu, el locuind în Cluj. Un lucru pe care cred că îl va putea lua în calcul și noi suntem interesați până la urmă din punctul ăsta de vedere. Deci, repet, totul trebuie să fie într-un context favorabil pentru ambele părți.

Dar din ce spuneți dumneavoastră, e un context favorabil și pentru transferul lui Burcă

– Poate nu-i la fel de favorabil ca și la Nicușor, că s-ar putea ca Andrei să decidă să mai joace un sezon în China și atunci din punctul ăsta de vedere s-ar putea să nu fie acest context. Dar, repet, vedem, decizia e la el și dacă va hotărî să nu mai continue în China sau la o altă echipă în Europa să-și găsească, atunci putem lua în considerare o discuție.