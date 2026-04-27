Cum l-a surclasat Kopic pe Gâlcă! Marius Șumudică, analiză tăioasă în direct: „Rapid arată jalnic!”

Marius Șumudică (55 de ani) nu a menajat-o pe . Fostul antrenor al giuleștenilor crede că Zeljko Kopic a câștigat duelul tactic cu Costel Gâlcă.

Cum l-a bătut Kopic pe Gâlcă. Analiza lui Marius Șumudică

Dinamo nu i-a dat nicio șansă lui Rapid în derby-ul etapei a 6-a din play-off. După 11 ani în care nu mai câștigaseră cu rivala din Giulești, roș-albii s-au impus cu 3-1 și au urcat pe locul 4 în clasament. în Conference League.

„Două echipe diferite, cu stări de spirit diferite. Mie mi s-a părut Rapid echipa care a jucat 120 de minute cu două zile înainte. Din punct de vedere fizic, Dinamo a fost superioară. Kopic mi-a plăcut. A lăsat-o pe Rapid să creadă că poate domina jocul. E pentru prima oară când Dinamo e dominată la nivel de posesie, dar o posesie ternă, care nu pune în pericol poarta adversă. Alege un sistem cu 5 fundași, joacă 5-3-2, față de Rapid în 4-3-3. Îl protejează pe Cîrjan, pe Musi, le dă drumul în a doua repriză și sunt vitali. Jucătorii care au venit de pe bancă în repriza a doua, amândoi marchează.

Face lucrul ăsta, iar în minutul 56, când alți antrenori vor să închidă jocul, el îl scoate pe Duțu și îl introduce pe Musi. În condițiile în care Rapid trecuse în 3 fundași centrali, cu Ciobotariu, Kramer și Pașcanu. Deci, clar, mult superior din punct de vedere tactic, Kopic, de departe”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Critici tot mai dure pentru jocul Rapidului

Rapid a pierdut meciul cu Dinamo, deși a avut mai mult timp de odihnă. Cu trei zile înainte, roș-albii au jucat 120 de minute în semifinala de Cupa României, cu U Craiova, pe care a pierdut-o la loviturile de departajare. „Niciodată nu credeam că Rapid poate pierde meciul ăsta. Am zis că Rapid va câștiga meciul ăsta pentru ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare. Tu ai un ciclu săptămânal să pregătești acest joc. Dinamo joacă 120 de minute, pierde niște jucători din punct de vedere fizic. După care văd că Rapid are probleme fizice contrar la tot ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare meciului. Pentru mine este o enigmă.

(n.r. – Cum arată Rapid în momentul de față?) Jalnic. Din toate punctele de vedere! Păi în ultimele 5 meciuri a marcat 2 goluri. Și are cea mai slabă defensivă. A primit 9 goluri. Rapid nici nu știu ce joacă. Ieri a încercat un atac pozițional, să se ducă peste Dinamo. Nu știe să facă asta. O spun de un an de zile. Iar când le lași spații adversarilor, ești vulnerabil.

Apoi apare și această problemă cu Aioani, care era bandajat, avea deja probleme și cedeză în minutul 3. Intră acest copil, din păcate nu e pregătit, nu e conectat la un meci de nivelul play-off-ului, o finală pentru locul 3 sau 4. În momentul de față, Rapid arată jalnic. Îl pierde pe Petrila, pierde portarul titular și, din păcate, va apăsa enorm la tot ce înseamnă spirit și atmosfera din cadrul lotului.

Nu a căzut bine nici acel conflict cu Dobre. Ultimele declarații ale antrenorului nu au fost la momentul oportun. Rapid e într-un recul total, arată rău și nu știu dacă își poate reveni. Și din cauza acestor absențe. Probleme cu suporterii, care au luat atitudine împotriva conducerii,a jucătorilor. Iar la Rapid e o ruptură totală și nu pot să îmi explic. Dacă anul trecut puteam spune ce s-a întâmplat, de data asta uite că nu mai e nici domnul Sandu, nici domnul Cargiug, Bocciu e în peluză…”, a adăugat fostul tehnician al alb-vișiniilor.

Marius Șumudică se teme de reacția suporterilor

Următorul meci al Rapidului e pe teren propriu, cu CFR Cluj, luni, 4 mai, de la ora 20:30.„Mi-e frică de ce se întâmplă la următorul meci. Nu știu ce se întâmplă dacă ratează Europa. Suporterii Rapidului sunt de admirat. În acest an te-au susținut până în minutul 90. Noi dacă dădeam o pasă înapoi în minutul 20 din spate îmi strigau Ce faci, bă, iar joci înapoi? Întorcându-se Bocciu, Bocciu e forță.

Are o mare influență asupra a tot ce se întâmplă la Rapid în tribune. Rapid s-a bucurat de sprijinul suporterilor, până aseară, când au răbufnit. Mi-e tare frică de următorul joc de acasă cu CFR Cluj. Dacă ei au început acum, vă dați seama ce se întâmplă dacă începi jocul prost sau rezultatul e negativ. Cred că reacția suporterilor va fi destul de agresivă”, a conchis antrenorul în vârstă de 55 de ani.