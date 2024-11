Cei mai frumoși ani ai carierei “Briliantului” au fost în Italia, în Serie A, iar cele mai bune importante evoluții le-a avut alături de Fiorentina. La Florența, , antrenorul care l-a transformat într-o mașinărie de marcat goluri.

Cum l-a transformat Cesare Prandelli pe Adrian Mutu într-o mașinărie de goluri: “Pentru mine nu ești număr 10!”

când s-a întâlnit prima dată cu Cesare Prandelli, antrenorul care l-a transformat în cariera sa. “Briliantul” a explicat că tehnicianul italian l-a dorit la Parma și acolo i-a schimbat poziția în teren, lucru care l-a ajutat să marcheze foarte multe goluri.

După doar un sezon la formația unde , Mutu a reușit să scrie istorie și a fost ales căpitanul echipei, deși era foarte tânăr. Însă, golgheterul all-time al echipei naționale, alături de Gică Hagi, nu a apucat să pună banderola pe braț într-un meci oficial, deoarece a făcut pasul la Chelsea.

“Ne-am cunoscut în 2002, atunci când Prandelli m-a transferat de la Verona la Parma. La Parma era Marco Di Vaio, un atacant lateral foarte bun. La momentul acela era foarte important pentru Parma, pentru că dăduse peste 20 de goluri.

El a fost transferat la Juventus în vara aceea și Prandelli căuta un jucător pe același profil. Atunci m-a ales pe mine. Eu când am venit la Parma nu jucam poziția pe care a urmat apoi să o joc.

A fost cea mai bună poziție pe care putea să mă pună n antrenor, cea de atacant lateral stânga. Jucam un fel de număr 10 sau al doilea vârf în spatele atacantului central.

Când am ajuns la echipă i-am zis că joc mijlocaș ofensiv sau atacant în spatele vârfului, dar el a zis că: ‘Pentru mine nu ești număr 10!’ și că mă vede ca atacant lateral stânga în 4-3-3.

Asta după ce a încercat să mă așeze într-un 4-2-3-1. Eu nu voiam să joc, inițial, în sistemul acela cu 4-3-3 și mi-a luat câteva săptămâni să înțeleg și să accept.

Am reușit apoi să dau multe goluri, am avut un sezon extraordinar în campionat și în Cupa UEFA. Am ieșit, alături de Adriano, cel mai bun cuplu de atacanți din istoria Parmei. Am dat amândoi peste 33 de goluri, undeva după Crespo și Asprilla”, a mărturisit Adrian Mutu la DON MUTU.

“A doua zi după ce m-au ales căpitan am plecat la Chelsea”

La Parma era căpitan Benarrivo care avea cam 12 ani la echipă și era legendă a clubului și a Italiei. După primul an al meu acolo, el urma să se retragă și am fost eu ales de băieți drept noul căpitan.

Eu nu știam că Giovanni negocia cu Chelsea atunci. A doua zi după ce am fost făcut căpitan am plecat la Chelsea. Am făcut o ceremonie frumoasă cu suporteri. Eram și tânăr, iar fanii se gândeau că rămân 10 ani la Parma, dar și eu credeam așa. Dar a doua zi am plecat la Chelsea”, a mai povestit “Briliantul” în cadrul show-ului DON MUTU.

Adrian Mutu, primul român Hall of Fame la Fiorentina