Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv

, după ce soția lui Dan Șucu a criticat forma fizică a fostului portar, la ultimul meci jucat în tricoul Rapidului. „Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”, a fost mesajul lui Drăghia, deși, în ultimul an în Giulești, a fost plătit cu o sumă uriașă de bani.

Virgil Drăghia, „umilit” regește de Dan Șucu în ultimul an de contract la Rapid. I se achita și chiria, deși e bucureștean!

Produs 100% al academiei din Giulești, Virgil Drăghia a debutat în 2009 pentru echipa de seniori a Rapidului. El și-a încheiat socotelile cu alb-vișiniii în vara lui 2024, când i-a fost reziliat contractul, deși înțelegerea sa era valabilă până la 30 iunie 2025. Drăghia putea pleca și mai devreme din Giulești, dar și care a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

FANATIK a aflat că, în ultimul an de contract cu Rapid, goalkeeperul avea un salariu lunar de 4500 de euro! Din această sumă de bani, 500 de euro erau ca portarul să-și achite chiria, asta în condițiile care fotbalistul era din București! Deci, în ultimul sezon în care a fost legitimat în Giulești, 2023/2024, Drăghia a încasat 54.000 de euro doar din salariu.

Pus pe liber de Rapid în vara lui 2024, Virgil Drăghia nu a vrut să semneze rezilierea, având în vedere că înțelegerea era scadentă în vara lui 2025. Din informațiile FANATIK, Dan Șucu a mai plătit încă 54.000 de euro net pentru ca Drăghia să fie de acord să plece. Așadar, fostul portar al Rapidului a luat în ultimul an „vișiniu” nu mai puțin de 108.000 de euro! Asta da „umilire” din partea lui Șucu! Important: ca să fie șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului!

Virgil Drăghia a luat 480 de euro pentru fiecare minut jucat la Rapid în sezonul de adio!

Virgil Drăghia s-a ales cu această sumă impresionantă de bani în condițiile în care, în ultimul său an la Rapid, nu a apărat decât în trei meciuri. El a fost integralist în două meciuri de Cupa României (3-1 la Botoșani și 0-0 la CSA Steaua) și a bifat 45 de minute în play-off, în duelul pierdut de Rapid, cu Farul, scor 1-3. .

Făcând un calcul matematic, Virgil Drăghia a bifat doar 225 de minute în ultimul său sezon în calitate de fotbalist al Rapidului. Cu toate acestea, el a plecat din Giulești cu 108.000 de euro! Și mai simplu, goalkeeperul a încasat 480 de euro pe minut jucat la Rapid în sezonul 2023/2024. Adică 43.200 de euro pentru fiecare dintre cele două partide de Cupă și 21.600 de euro pentru „repriza-focă” împotriva Farului!

Virgil Drăghia, plătit la Rapid mai bine decât Marius Marin la Pisa, titular în naționala lui Mircea Lucescu!

Suma primită de Virgil Drăghia în ultimul sezon la Rapid, 108.000 de euro pentru doar 225 de minute, este exorbitantă, dacă ne gândim că, în top 5 campionate din Europa, sunt fotbaliști importanți care, anual, au un salariu mai mic decât ce a primit fostul portar de la Dan Șucu. Spre exemplu, Santi Cazorla (41 de ani), care încă evoluează în La Liga, la Real Oviedo, are un salariu de numai 90.000 de euro/an. Și asta în condițiile în care, desi are o vârstă înaintată, Santi Cazorla e dublu campion European cu naționala Spaniei, în 2008 și în 2012.

În La Liga ar putea ajunge și internaționalul român Marius Marin (27 de ani). Titular incontestabil în naționala lui Mircea Lucescu, . Până să se transfere în Spania, Marin evoluează în Serie A, la Pisa. Acolo, „închizătorul” câștigă net 100.000 de euro/sezon, mai puțin decât a încasat Drăghia când a plecat de la Rapid.