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Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 

Super starul lui Manchester City și al naționalei Norvegiei, Erling Haaland, l-a umilit pe celebru ”Spider-Man”. Actorul Tom Holland a dezvăluit ce a pățit după ce l-a invitat la cină pe fotbalistul scandinav.
Adrian Baciu
15.07.2026 | 08:15
Cum la umilit Erling Haaland pe SpiderMan Dezvaluirile actorului Tom Holland dupa ce ia dat un mesaj fotbalistului
SPECIAL FANATIK
Când Holland e umilit de Haaland. Ce a pățit actorul din Spider-Man când l-a invitat pe Erling Haaland la cină: ”Nada!” Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
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Erling Haaland (25 de ani) este, fără îndoială, unul dintre starurile fotbalului și ale sportului mondial în acest moment. Prin ceea ce face la Manchester City și la naționala Norvegiei, atacantul scandinav atrage atenția planetei. A impresionant, recent, la Cupa Mondială, acolo unde și-a dus țara până în sferturile de finală. Fără să dorească neapărat acest lucru, Haaland a reușit să-l umilească și pe marele ”Spider-Man”. Însuși actorul britanic Tom Holland (30 de ani) a dezvăluit acest lucru.

Ce a pățit actorul din Spider-Man, Tom Holland, când l-a invitat pe Erling Haaland la cină: ”E genul de experiență umilitoare”

O poveste apărută în timpul Cupei Mondiale 2026, spusă chiar de Erling Haaland, a primit în această săptămână o confirmare oficială. Într-un interviu dat presei în timp ce era la turneul final, atacantul Norvegiei a spus că a ignorat total un mesaj privat pe care l-a primit în urmă cu câteva săptămâni de la un ”anume” Tom Holland.

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Nu puțini au fost cei care au privit cu uimire un astfel de scenariu sau chiar nu l-au crezut. Se pare însă că totul este exact așa cum a spus Haaland. Invitat recent la emisiunea ”The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Tom Holland a confirmat faptul că l-a invitat pe fotbalistul lui Manchester City la cină după ce ambii au participat la o cursă de Formula 1 de la Monaco. El nu a primit niciun răspuns.

Eram la Monaco. Mă uitam la cursa lui Lewis Hamilton și l-am văzut (n.r. pe Haaland). Era într-o lojă vizavi de mine și m-am gândit să încerc. De ce nu? I-am trimis un mesaj. Nu mi-am imaginat niciodată că voi vorbi despre asta la televizor în direct, dar iată-ne aici. Știți, i-am scris: ‘Te invit la cină’. Niciun răspuns. Nicio scuză, nimic de genul ‘Sunt ocupat în seara asta, joc fotbal’ Nada. Nimic”, a spus actorul, conform Yahoo Sports.

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Tom Holland a recunoscut că a fost o experiență umilitoare, dar una pe care starurile de la Hollywood trebuie să o experimenteze din când în când în cariera lor. ”Și să vă spun ceva, asta e fix genul de experiență umilitoare de care actorii au nevoie din când în când”, a mai punctat Holland, în emisiunea celebrului Jimmy Fallon.

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Ce a spus Haaland despre mesajul primit de la actorul din Spider-Man

Erling Haaland, atacantul Norvegiei, a fost unul dintre starurile de prim-plan ale Cupei Mondiale din această vară. Nu doar acum, ci de la explozia sa în ”sportul rege”, starul lui Manchester City și-a câștigat milioane de fani noi datorită golurilor sale, dar și a personalității din afara terenului.

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Un mare fan al atacantului norvegian este celebrul actor Tom Holland, cunoscut mai ales pentru rolul lui Spider-Man.Totuși. Ei bine, același lucru nu se poate spune și despre Haaland. În luna iunie, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a ignorat total un mesaj de la Holland pe rețelele de socializare. Haaland a fost sincer și a explicat că nu știa cine este Holland, motiv pentru care nu i-a răspuns actorului, care are 65 de milioane de urmăritori pe Instagram.

În aceeași emisiune de peste ocean, actorul din Marea Britanie a făcut și o glumă legată de fotbal. A amintit că Norvegia lui Haaland a fost eliminată de Anglia, țara sa natală. Acum, cina lor ar fi cu adevărat imposibilă. ”Acum nici nu cred că ar mai vrea el să ia cina cu mine, după ce s-a întâmplat zilele trecute (n.r. Anglia – Norvegia 2-1 de la Mondiale)”, a spus Holland râzând.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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