Cum l-ar ajuta demisia lui Bolojan pe Nicușor Dan, dacă premierul pleacă după decizia CCR. Care sunt ultimele calcule din coaliție

O eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, în urma unei decizii a Curții Constituționale, ar putea schimba radical echilibrul de putere din coaliția de guvernare. Cum ar putea profita Nicușor Dan de o posibilă plecare de la Guvern a primului-ministru?

Motivele conflictelor din coaliție și avertismentul lui Bolojan privind demisia

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din funcție, în repetate rânduri, în ultimele zile. Unul dintre principalele motive invocate este legat de reforma pensiilor speciale ale magistraților. Executivul a adoptat un pachet legislativ care urma să reglementeze aceste pensii, în conformitate cu angajamentele asumate în fața Uniunii Europene și în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Bolojan a avertizat că, dacă Curtea Constituțională a României (CCR) respinge această reformă, legitimitatea Guvernului ar fi afectată, iar implementarea reformelor asumate ar fi pusă în pericol.

Un alt motiv pentru amenințarea cu demisia ține de reforma administrației publice locale, proiect care a fost amânat de mai multe ori și care a generat tensiuni în coaliție. Premierul a subliniat că succesul acestor reforme este crucial pentru funcționarea eficientă a Guvernului și pentru stabilitatea politică.

Cum gestionează Nicușor Dan divergențele din Guvern

Marți, 23 septembrie 2025, a avut loc o nouă ședință a coaliției de guvernare, în cadrul căreia au fost discutate teme importante privind direcțiile economice și politice ale guvernului condus de Ilie Bolojan. În acest context, FANATIK l-a contactat pe politologul Cristian Pîrvulescu pentru a obține o perspectivă asupra stabilității coaliției și a rolului președintelui Nicușor Dan în gestionarea divergențelor interne.

„Coaliția va funcționa orice se întâmplă cu domnul Bolojan pentru că nu există alternativă, pentru că PSD nu poate să părăsească guvernarea și nici nu-și dorește să părăsească guvernarea.

Diferențele de opinie în interiorul unui grup, inclusiv în interiorul coaliției, sunt normale, câtă vreme se găsesc compromisuri. Rolul președintelui Dan se vede a fi acela care găsește soluții, realizând pentru moment foarte bine această atribuție”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Ce se întâmplă dacă Bolojan se retragere din Executiv

Analistul politic a explicat că Curții Constituționale. Practic, Bolojan a creat o situație în care Curtea se află între a lua o decizie controversată și a gestiona impactul politic al acesteia, ceea ce face ca orice scenariu de demisie să fie puțin probabil în realitate, chiar dacă amenințarea a fost repetată public.

„În ceea ce privește demisia domnului Bolojan, totul depinde de decizia Curții Constituționale și de consecvența domniei sale. A insistat atât de mult încât a pus Curtea Constituțională într-o situație foarte complicată. Dacă va lua decizia să declare cum ar cere analiza Curții Europene de la Luxemburg, sau Curții Europene de Justiție, sau Curții Europene în Drepturile Omului, anume, neconstituțională, Curtea devine responsabilă de criza politică în care ar intra țara.

Este deja responsabilizată pentru anularea alegerilor din decembrie 2024. Presiunea psihologică, politică și mediatică asupra Curții Constituționale este imensă în acest moment pentru a-l favoriza pe domnul Bologan. De aceea, cred că ipoteza în care își va da demisia va rămâne doar teoretică”, a mai menționat analistul politic.

Este strategia primului-ministru un joc periculos în coaliție?

Cristian Pîrvulescu a enumerat și o parte din motivațiile strategice din spatele amenințărilor lui Bolojan.

„Face parte din strategia domniei sale de negociere pentru că nu există alternativă în momentul de față. În PNL nu există niciun lider care să poată să preia conducerea Guvernului. Conform protocolului de coaliție PNL are prima parte a guvernării, nu domnul Bologea, PNL.

Dar întâmplător, el este președintele partidului și nu există nimeni care să manifeste, în mod deschis, o poziție împotriva sa. Practic, se bazează pe faptul că nu există alternativă. Dar e un joc periculos”, a mai punctat, pentru FANATIK, Pîrvulescu.

Poate PSD să preia guvernarea în actualul context?

Întrebat de reporterul FANATIK despre a explicat că PSD nu este în măsură să preia guvernarea. Practic, Pîrvulescu transmite că PSD joacă un rol de opoziție controlată în interiorul coaliției, încercând să obțină concesii fără a destabiliza Guvernul, în timp ce Bolojan folosește perioada de conducere interimară a partidului pentru a-și consolida poziția și pentru a avansa reformele asumate.

„PSD nu e în măsura să preia guvernarea. Pentru PSD ar fi important să obțină concesii din partea primului-ministru în ceea ce privește finanțările pentru administrația locală. Astea sunt prioritațiile lor în momentele de față. Vor face permanent o opoziție față de primul-ministru și de ceilalți membri ai guvernului pentru a își recupera electoratul.

Până la congresul PSD nu se va întâmpla ca PSD să facă o obstrucție clară. După congres se pot întâmpla foarte multe lucruri, dar congresul e la o dată necunoscută. Până la congres conducerea este interimară, iar Bolojan profită din plin de această situație de precaritate. Însă, în perioada care s-a scurs, poziția grupului Grimdeanu s-a mai întărit”, a precizat specialistul în probleme politice.

Este PNL în măsură să gestioneze o eventuală demisie a lui Bolojan?

Politologul a făcut mențiuni și cu privire la posibilele scenarii în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar părăsi Guvernul, punctând că responsabilitatea găsirii unei soluții ar reveni integral PNL-ului. El a precizat că o alternativă ar putea fi numirea unui prim-ministru tehnocrat care să conducă un guvern politic.

„Dacă cumva Bolojan pică, doar PNL-ul va trebui să găsească soluții. Alternativa poate să fie un prim-ministru tehnocrat care să conducă un guvern politic. Dacă viitorul acestei țări stă pe urmării plăpânzi ai domnului Bolojan, probabil că această țară nu merită să mai existe.

Nu mă pronunț cine îi poate lua locul. Întrebați-l pe domnul Hellvig mai bine”, a subliniat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Ce oportunități ar deschide o eventuală renunțare la mandat a premierului Bolojan pentru președintele Dan

O altă perspectivă asupra unei eventuale demisii a premierului Ilie Bolojan adusă în discuție de Pîrvulescu, evidențiază că o plecare nu ar afecta doar dinamica internă a coaliției, ci ar crea și oportunități pentru președinte să joace un rol mai activ în desemnarea unui viitor prim-ministru.

„Să știți că dintr-o asemenea demisie poate câștiga și președintele Dan. Acesta poate să devină un arbitru real și nu doar un arbitru conceptual al puterii în România. A făcut parte din strategia electorală desemnarea lui Bolojan.

Acum va avea libertate de a desemna pe cine consideră necesar. Nu spun neapărat că va fi o persoană care va fi susținută de majoritatea populației, dar va fi propriul său candidat”, a închiat Pîrvulescu.