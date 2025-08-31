Cum l-au forţat să plece şefii lui Dinamo pe Marius Niculae: “Echipa a doua sau Vaslui! Am ajuns acolo întâmplător”

S-a întâmplat în vara anului 2012, la scurt timp după ce „câinii” câștigaseră sub comanda lui Dario Bonetti atât Cupa României, cât și Supercupa. Atunci, fostului atacant i s-a transmis chiar că urma să fie trimis la echipa a doua dacă refuza să semneze cu formația finanțată la acea vreme de Adrian Porumboiu.

Marius Niculae a prezentat culisele plecării lui de la Dinamo la FC Vaslui din vara anului 2012

pe larg acum cum s-au desfășurat lucrurile în perioada respectivă, iar concluzia lui a fost că a făcut bine în cele din urmă că a acceptat acea mutare.

„La Vaslui cum să ajung? Țin minte și acum, trebuia să debutez în noul sezon la Severin, știu că am făcut deplasarea. Eu avusesem niște… În iarna anului când Dinamo a fost ultima oară pe primul loc, să nu zic anul.

Domnul Badea, care era atunci, promisese că pentru o ofertă pe o sumă anume pot pleca. Nu s-a mai întâmplat, am avut niște mici divergențe. Clar s-a reflectat și asupra evoluțiilor mele, m-a afectat, aveam 30 de ani, avusesem oferte bănoase, la vârsta aia te mai gândești și la partea financiară, mai ales după ce ai fost împrumutat pe la Kavala, adică nu mai contai ca top, acolo între primii.

Și atunci am zis că era un moment oportun, eu fiind golgheter la finalul turului cu 15 goluri, Wesley avea 14, deci eram pe primul loc, și au venit ofertele. Dinamo pe primul loc, nu ne dădea nimeni nicio șansă, eram cotați cu șansa a cincea.

Mesajul ferm primit de fostul atacant la acea vreme de la conducerea „câinilor”: „Echipa a doua sau Vaslui”

După asta ne-am certat, evoluțiile mele nu au mai fost aceleași. Am mai dat patru goluri în retur. Au apărut probleme fizice, musculare, când mintea nu e sută la sută, se simte imediat. Și la începutul sezonului viitor, chiar înaintea meciului de la Severin, iar înainte de meci mi s-a zis așa: ‘Echipa a doua sau Vaslui’. Cine mi-a zis? Conducătorii de atunci.

Îmi mai doream să joc, exact. Și până la urmă am făcut bine că m-am dus acolo, că imediat, în iarnă, la 6 luni, am avut prima ofertă, a fost Sporting. Am făcut vizita medicală cu Sporting, întoarcerea, doar că jucasem Supercupa cu Dinamo, am câștigat-o cu CFR Cluj, și conta ca a treia echipă practic. Că era Dinamo, Vaslui și Sporting.

Nu s-a putut, de aia am ales să plec în China. Așa am ajuns eu la Vaslui, întâmplător. Asta a fost varianta. De la celălalt capăt al firului așa mi s-a spus. Am ajuns la nea Mitică (n.r. Dumitru Dragomir, președintele LPF la acea vreme) și îl țin minte pe Adrian Porumboiu. ‘De când voiam eu să te iau’.

Și am jucat în preliminariile Champions League, am jucat meciul 600 al lui Zanetti (n.r. Javier Zanetti, căpitanul lui Inter Milano în acel moment), că țin minte că Zanetti a venit cu o minge la meciul 600 și m-a rugat frumos să îi semnăm noi mingea”, a povestit