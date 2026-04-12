Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali după ce a venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu cu bolidul de 500.000 de euro. „S-a asigurat de asta!”

Înmormântarea lui Mircea Lucescu a fost un eveniment trist pentru lumea fotbalului românesc. Gigi Becali (67 de ani) a fost prezent, fiind un bun prieten al fostului mare jucător și antrenor român. Presa din Grecia a scris despre apariția patronului de la FCSB, care și-a etalat bolidul de 500.000 de euro în toată splendoarea lui.

Grecii au reacționat după ce Gigi Becali și-a etalat bolidul de 500.000 de euro la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Dispariția lui Mircea Lucescu dintre noi a îndurerat o țară întreagă. Multe nume mari din fotbal, dar și din alte domenii, au venit să își ia rămas bun de la cel care a scris istorie în sportul rege. Patronul de la FCSB a venit la biserica unde a fost depus sicriul lui Mircea Lucescu, chiar înainte de înmormântare, , atrăgând, în stilul caracteristic, toate privirile.

Presa internațională a scris despre înmormântarea fostului selecționer al României, jurnaliștii greci comentând chiar și pe seama apariției lui Gigi Becali, pe care nu au ezitat să îl caracterizeze direct pentru gestul său.

„Excentricul patron de la FCSB, Gigi Becali, a ajuns la înmormântare și a ținut să îi transmită un mesaj și lui Răzvan. Gigi Becali s-a asigurat că atrage din nou atenția cu prezența lui, din moment ce inițial, așa cum a relatat presa din România, a vrut să își parcheze mașina de 500.000 de euro în fața bisericii Sfântul Elefterie, dar poliția l-a redirecționat în altă parte. Astfel, li s-a alăturat celor de la înmormântare 25 de minute mai târziu de la începutul slujbei, ca mai apoi să facă declarații”, au scris jurnaliștii de la .

De când este Gigi Becali proprietarul bolidului de 500.000 de euro. „Toată viața mea o să merg numai cu asta”

De Paşte, în 2025, . Atunci a fost momentul în care Gigi Becali și-a achiziționat un Rolls-Royce Ghost, cu un motor V12 twin-turbo de 6,75 litri, ce dezvoltă 706 CP şi atinge 100 km/h în doar 4,3 secunde. Noua achiziție la acel moment l-a încântat peste măsură pe latifundiarul din Pipera.

„Eu, în viaţa mea, cât trăiesc eu, altă maşină nu mai vreau. Numai şi numai Rolls Royce. Este cea mai bună maşină dintre toate maşinile lumii. De departe. Ea costă vreo 500.000 de euro. Este nouă!”, mărturisea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, pe 21 aprilie 2025.

Ce a spus Gigi Becali despre moartea lui Mircea Lucescu

Gigi Becali a fost profund impresionat de moartea lui Mircea Lucescu, cel cu care obișnuia să discute chiar ore întregi. Patronul FCSB-ului a mărturisit că a rămas pe viață cu o impresie foarte bună despre „Il Luce”.

„A pierdut fotbalul. Ați văzut cum au fost toate televizoarele lumii cu Mircea Lucescu, toată lumea a vorbit cu el la superlativ. L-am cunoscut și eu, am stat cu el de vorbă două ore și am rămas mască. Era într-adevăr un super om, bun!”, declara, printre altele, Gigi Becali la funerariile lui Mircea Lucescu.